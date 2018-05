El TSJA no admite el recurso del PP al plan piloto del asturiano en las escuelas

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) no ha admitido a trámite el recurso presentado por el PP al plan piloto de la Consejería de Educación para la promoción y uso del asturiano en las escuelas, que fue puesto en marcha este curso en seis colegios. El fallo judicial, sobre el que cabe la posibilidad de presentar recurso de casación, no entra a valorar el citado programa impulsado por el Gobierno regional, sino que «concurre la causa de inadmisibilidad» prevista en el artículo 69b de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Según este texto, la sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones en que fuera interpuesto «por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada», como entiende el TSJA que ha ocurrido en este caso.

El plan piloto que puso en marcha Educación en el presente curso contempla que el asturiano fuera lengua vehicular en cuatro asignaturas -Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación Artística y Educación Física- en cuarto de Primaria. El programa está funcionando de manera exprimental en seis colegios, donde las citadas materias se imparten en asturiano.

Subvenciones

Por otro lado, el Boletín Oficial del Principado publicó ayer la resolución por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para las entidades locales para la normalización social del asturiano y gallego-asturiano. La convocatoria tiene un importe de 40.000 euros.