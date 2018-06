Fernández Villa, trasladado al HUCA en una UVI móvil

Una UVI móvil acudió esta noche, poco antes de las 22 horas, al domicilio de José Ángel Fernández Villa para atender al exsindicalista, que comenzó a tener mareos, desorientación y malestar general. Los servicios médicos que fueron a su residencia, en el barrio ovetense de La Florida, decidieron su traslado al HUCA, donde se le están practicando pruebas para determinar cuál es la causa de su indisposición.

Su familia ha confirmado a EL COMERCIO que se sintió enfermo horas después de acabar la tercera sesión del juicio contra él y por esa razón decidieron llamar a los servicios médicos.

Este ingreso coincide en pleno proceso judicial por el 'caso Villa' en el que se le juzga por un delito de apropiación indebida continuada y se le reclaman más de 400.000 euros.

La UVI se desplazó al domicilio del sindicalista pocas horas después del juicio. José Ángel Fernández Villa aseguró en su interrogatorio que nunca nadie le había puesto reparos por los artículos que pagaba con cargo al sindicato o sus gastos de representación. Y esta mañana, quien fuera contable del SOMA-UGT, Juan Cigales, lo confirmaba durante la tercera sesión del juicio contra el exsecretario general del SOMA. «Me dijeron que cuando Villa o cualquier otro miembro de la junta me trajera una factura tenía que compro bar que estaba bien desde un punto de vista administrativo y pagarla», rememoró el antiguo empleado de la organización sindical, quien insiste en que su función era básicamente apuntar, pagar y «callar» y que, por eso, nunca le había recriminado nada al histórico dirigente. Ni siquiera, reconoció a preguntas de Miguel García Vigil, abogado del bufete Ontier que representa a la acusación particular, cuando se encontraba con facturas de lo más variopintas como, por ejemplo, correspondientes a la compra de ropa de mujer en una boutique. «Nunca le dije nada. Lo que me dijeron era que apuntara y callara».

El exsecretario general del SOMA, a quien el sindicato minero le acusa de un delito de apropiación indebida continuada y le reclama más de 430.000 euros, le atribuye precisamente a Cigales, junto a otros de sus excolaboradores, la responsabilidad en cualquiera de las posibles irregularidades que pudieran detectarse en la contabilidad, al no ser ésta una cuestión en la que él tuviera algún tipo de competencia. Una responsabilidad que Cigales tampoco quiere asumir ya que, tal y como insistió, él «no tenía capacidad de decisión» y su labor era meramente administrativo. Como también niega que en algún momento falsificara la firma de Fernández Villa. Reconoció que el entonces líder sindical le llevaba «sobres o bolsas» llenas de facturas y tiquets de todo tipo que él ordenaba por bloques y sumaba en hojas de gastos, pero mantiene que éstas se las llevaba a su despacho para que las firmara. «Siempre estaba reunido y unas veces firmaba más grande y otras más pequeño, pero la firma era de él», puntualizó. Luego le metía el dinero en un sobre y se lo entregaba en mano.

También reconoció que en alguna ocasión había preguntado en la organización cuál era el concepto por el que periódicamente el SOMA-UGT, sin actividad sindical, recibía mediante transferencia bancaria ingresos por parte de Hunosa. Unos pagos que la investigación del 'caso Villa' atribuye a las dietas por la asistencia al comité intercentros que deberían haberse abonado a las cuentas del SOMA-Fitag-UGT. «Tú no preguntes. Fíjate que ese dinero entre ahí y calla», dice que le pidió Ramiro Valle, entonces miembro de la junta administradora.

Una vez aclaradas estas cuestiones, no obstante, Cigales mostró esta mañana una actitud bastante condescendiente con el exsindicalista. Aseguró que estaba obsesionado con el sindicato y las cuencas mineras y «trabajaba todos los días del año» y, prácticamente, justificó el gasto que hacía en flores, puros y libros. «Se reunía con gente de alto nivel del Estado y le gustaba llevar regalos. Revilla llevaba anchoas y él puros», comparó. Relató también con cierta naturalidad que se hubiera decidido que, para conseguir un beneficio fiscal, Villa comprase un coche a su nombre y que el sindicato le fuera pagando la letra del mismo mes a mes. Igual que la decisión adoptada en la junta administradora de que, una vez sufragado el coste del automóvil, continuaran haciéndosele las transferencias de entre 700 y 800 euros mensuales para compensar la reducción de ingresos del exlíder sindical al haber cesado como senador. E, igual que asegurara en la segunda sesión del juicio el propio Villa, reconoció que nunca nadie había planteado ninguna discrepancia con los gastos de representación del exsecretario general.

Mucho más crítico se mostró Juan Cigales con el segundo investigado, Pedro Castillejo, exsecretario general del Infide, una fundación dependiente del SOMA y de cuya contabilidad también se ocupaba Cigales. El contable mantiene que, igual que en el SOMA, él no tenía ninguna «responsabilidad política ni decisoria» por lo que se dedicaba a apuntar y pagar. Pero, al contrario que Villa, quiso señalar, Castillejo «no justificaba» buena parte del dinero que «extraía del cajero con una tarjeta de débito miles de veces». Sin justificante, Cigales apuntaba el gasto como una deuda y reconoce que nunca se lo trasladó al patronato, pero sí al propio Castillejo, que le aseguró que «no me preocupara, que eso se podía justificar». El contable explica que se llegó al extremo de convocar una reunión en la que participaron ellos dos y José Luis Fernández Roces, actual secretario de organización del SOMA. «Castillejo propuso que yo firmara un documento en el que dijera que había extraído sus facturas, para justificar así el dinero que debía. Roces no le mató de milagro», rememoró.

También declararon esta mañana la secretaria de Villa, Carmen Blanco, y otra empleada de la organización sindical, María Noely Llaneza, quien hacía puntualmente funciones de secretaria. Ambas coincidieron al afirmar que, de forma periódica la primera y puntualmente la segunda, habían ido a cobrar cheques de Hunosa a nombre de José Ángel Fernández Villa, con su DNI y su firma, y que él mantenía que eran sus honorarios como miembro del consejo administrador de la empresa pública. Se trataba de cheques que iban «desde las 100.000 y pico pesetas hasta los 300.000», indicaron, y que según la investigación de la UCO corresponderían a los cheques por asistencia a los comités intercentros que debía haber repartido entre los sindicalistas que participaban en esas reuniones. «Me pedía sigilo. Me decía 'a ver si no publicas nada por ahí'», recordó Blanco, quien también negó que hubiera falsificado su firma sin consentimiento y especificó que las veces que lo hizo fue para cuestiones menores, como una convocatoria, y siempre con su beneplácito.