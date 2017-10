«Nos vamos contentos porque no estamos saliendo por la puerta de atrás» Policías de Gijón abandonan Pineda de Mar con destino a Huesca «reconfortados por el apoyo que recibimos de parte de la ciudadanía» CRISTINA TUERO Gijón Jueves, 5 octubre 2017, 13:28

La estancia en Pineda de Mar no ha sido como estaba previsto pero no se van de la localidad barcelonesa con mal sabor de boca. Al contrario. «Nos vamos contentos, porque no estamos saliendo por la puerta de atrás», dice el grupo de Policías de Gijón. Los doce agentes han puesto esta mañana rumbo a Huesca donde permanecerán a la espera de los acontecimientos que pudieran surgir en los próximos días.

De su estancia allí prefieren quedarse con las luces más que con las sombras. Porque tensión ha habido, no lo pueden negar, pero también, en los últimos días, llegó el «reconocimiento y el apoyo de parte de la ciudadanía. Y eso reconforta». Son casos como, por ejemplo, los de un grupo de madres que acompañadas por sus hijos les hicieron una visita para demostrarles a los pequeños que «no son gente mala que solo había venido a pegarles», como les habían dicho algunas personas en los últimos días. Los niños, niñas mayoritariamente, se marcharon encantados con la tarde que compartieron con los agentes. Y ellos se quedaron con la satisfacción que produce «el lado humano, que es el más importante», de esta situación.