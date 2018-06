«Vamos a tocar las partes más lesivas de la reforma laboral para mejorar los salarios» María Luisa Carcedo, en la hemeroteca de EL COMERCIO, en un momento de la entrevista. / PALOMA UCHA María Luisa Carcedo, Alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil: «Se quiere convertir la transición energética en icono de confrontación; será un proceso justo y el carbón autóctono y las térmicas tendrán su papel y su función» ANDRÉS SUÁREZ GIJÓN. Domingo, 24 junio 2018, 05:18

María Luisa Carcedo (San Martín del Rey Aurelio, 1953) charla con EL COMERCIO poco tiempo después de haber aterrizado en Asturias, después de una semana frenética en Madrid en la que tomó posesión de su cargo como alta comisionada del Gobierno para la lucha contra la pobreza infantil. Un órgano de nueva creación comprometido por Pedro Sánchez para, apunta la política asturiana, situar en el centro de la agenda una cuestión que considera clave. Carcedo analiza la labor que tiene por delante y las primeras semanas de mandato del Ejecutivo socialista, marcadas por las primeras decisiones, en ocasiones no exentas de polémicas. Algunas, como la transición energética o la financiación autonómica, afectan de lleno al Principado.

-La creación del alto comisionado fue uno de los compromisos 'estrella' de Pedro Sánchez. ¿Qué objetivos se ha marcado?

-Colocar en la agenda política un problema estructural. Los niños pobres de hoy tienen muchas más papeletas para ser pobres y excluidos cuando sean adultos. El ascensor social no funciona. El tramo de población en mayor riesgo son los niños, casi uno de cada tres lo está. Llevamos tiempo trabajando en este asunto y el presidente siempre se ha implicado.

-Más allá de las buenas intenciones, ¿qué medidas concretas plantea?

-La crisis afectó especialmente a los niveles bajos de rentas; las clases medias dejaron de serlo y bajaron de escalón. En cambio, las rentas altas no vieron mermados sus ingresos, que incluso crecieron. La desigualdad creció y hay varias políticas a modificar para cambiar esa tendencia. No es solo, que también, incrementar los recursos económicos. Ahí está nuestro ingreso mínimo vital, con un incremento de la prestación por hijo a cargo. También hay que mejorar el sistema educativo para prevenir la exclusión social, no puede ser que los niños pobres vayan a una escuela y los ricos, a otra. Hay que favorecer la inclusión y romper el círculo de desventajas económicas, sociales y en los servicios públicos que afectan a los niños que nacen en familias con pocos recursos.

-¿No encaja ahí la gratuidad de la educación de 0 a 3 años?

-El 0 a 3 es fundamental. Es lo que más influye en prevenir el abandono escolar, que se da más en familias con pocos recursos y formación.

-¿Hay que avanzar hacia un 0 a 3 universal y gratuito?

-No es solo un asunto educativo, también asistencial. Lo que se debería conseguir es que las familias no dejen de enviar a los niños a las escuelas de 0 a 3 por razones económicas, sobre todo en lo que significa la parte educativa. Hay que seguir extendiendo la red, universalizar el 0 a 3 es fundamental.

-El PSOE plantea un ingreso mínimo vital. ¿El objetivo es un salario social como el que se aplica en Asturias, en todo el país?

-Referido a la pobreza infantil, lo que el PSOE ha planteado es un incremento de la prestación por hijo a cargo. Hoy es de 291 euros al año para familias con ingresos inferiores a 11.000 euros. Nuestra propuesta es un incremento de esta prestación para todas las familias por debajo del umbral de la pobreza, mayor según el nivel de pobreza. A las familias por debajo del umbral de pobreza severa, que son 7.000 euros al año, nuestra propuesta es de 150 euros al mes por hijo.

-¿Eso se verá reflejado en los presupuestos del PSOE para 2019?

-Es algo que habrá que tener presente cuando hagamos los presupuestos. Haremos un diseño presupuestario que tenga en cuenta estas prioridades. Es fundamental.

-El PSOE siempre ha culpado al PP del incremento de la desigualdad en estos años. ¿Sobre qué bases sustenta esa afirmación?

-No lo dice el PSOE, lo dice la OCDE, Eurostat... Ya le hablé antes de lo que pasó con las rentas durante la crisis y de lo que eso supuso en términos de desigualdad. Hay razones que lo explican: caída de los salarios, de la prestación por desempleo, de las prestaciones sociales, incremento del paro... Ahora hay que mejorar los salarios, por eso hay que tocar las partes más lesivas de la reforma laboral, que ha provocado que el 14% de los trabajadores sean pobres. Esa es una pieza fundamental. La otra, mejorar el estado de bienestar. Las rentas mínimas, por ejemplo. Ahora están las que gestionan las comunidades, pero nosotros defendemos que haya una prestación para el conjunto de España, el ingreso mínimo vital que antes le comentaba y que ahora veremos cómo vamos a ir encajando.

La clave, el presupuesto

-¿Hay dinero para financiarlo?

-Vamos a ver primero con qué nos encontramos, si los ingresos que Montoro pintó en los presupuestos son tales. Primero gestionaremos los presupuestos de 2018 y después veremos qué capacidad hay para incorporar estas políticas en los de 2019, donde ya estarán nuestras claves y nuestras prioridades.

-Entremos en harina política. Hace dos años le hice una entrevista y me afeó que le preguntara tanto por Podemos, por el 'sorpasso'... ¿Se imaginaba entonces que el PSOE estaría hoy donde está?

-No, fue sorpresivo. Llegó la sentencia de 'Gürtel' y nosotros esperamos que el PP, con casos de corrupción diarios, reaccionase. Pero prefirió enrocarse y fomentar el deterioro de la vida pública, el desánimo... Salvo el PP y Ciudadanos, todas las fuerzas políticas estaban hartas.

-PP y Ciudadanos dicen que todo es fruto de la ambición personal de Pedro Sánchez.

-Es una manera poco elaborada de abordar el asunto, con poco nivel intelectual, poco rigor y poca lealtad a la democracia.

-Explíqueme cómo van a gobernar con solo 84 diputados.

-Buscando el consenso suficiente en el Parlamento en aquello que lo requiera. Y hay mucha acción de gobierno que no necesita pasar por el Parlamento. El PP, en estos años, no mandó leyes al Congreso. El presupuesto y poco más. Hay margen para hacer muchas cosas para mejorar la calidad de la democracia, la confianza en las instituciones... Con el PP estábamos tocando suelo.

-¿Hay pactos ocultos con nacionalistas e independentistas?

-En fin...

-Viendo sus apoyos, hay quien piensa que nada es gratis. PP y Ciudadanos ya sospechan de su política en Cataluña, por ejemplo.

-Si esa es la inteligencia que tienen para analizar la situación, bajo nivel ofrecen a los ciudadanos.

-No ha respondido. ¿Los hay o no?

-¡Qué va a haber! Veníamos de una etapa de escándalos permanentes y parecía que al PP nada le importaba. Ante esta situación cada partido podía optar, y eso no significa que hubiera pactos aviesos detrás. Le recuerdo que, por ejemplo, el PP pactó el cupo con el PNV. Así que la misma vara de medir para todos.

-¿Qué proyecto tiene Pedro Sánchez para España?

-Lo primero, estabilizar socialmente el país y revertir las decisiones más dañinas del PP: tocar la reforma laboral, intentar asegurar la sostenibilidad de las pensiones, recuperar la sanidad universal... Y poner en primera línea del interés político el sistema productivo, uno en el que la industria y la innovación jueguen un papel clave.

¿Contradicciones?

-Ahora que cita la industria, no se ofenda si le digo que el Gobierno parece estar batiendo un récord de contradicciones en estos primeros días. Luego voy a la industria, primero, los plazos. Sánchez dijo que estabilizaría el país y convocaría elecciones. Y ahora ya quiere agotar la legislatura.

-Es que estabilizar el país no se hace de un día para otro. Y no dio fechas.

-Ya, pero todo apuntaba a que se iría a las urnas, a más tardar, en 2019. Y ya vamos para 2020.

-Tenemos que jugar con un presupuesto heredado del PP, así que la capacidad para revertir decisiones incorporadas en esos presupuestos y estabilizar el país es poca. E, insisto, el presidente no habló de plazos. No creo que exista contradicción.

-Vamos a la industria. El Gobierno quiere potenciarla. Sin embargo, la industria asturiana tiembla por sus planes de transición ecológica.

-En Asturias ya hay empresas punteras en innovación, en componentes para renovables. No es algo nuevo, recuerde aquello de 'del carbón al ratón'. Nunca se ha antepuesto el carbón o la industria tradicional a la innovación. Nunca fueron incompatibles y ahora tampoco.

-Las renovables, la innovación, ¿es compatible con el futuro de la industria tradicional de Asturias?

-Evidentemente. La industria tradicional tiene su papel, su margen de innovación, y así se ha venido haciendo: la modernización de Ensidesa, la diversificación de las comarcas mineras... Se ha avanzado mucho, la apuesta por la innovación ha sido clarísima.

-Da la impresión de que, para este Gobierno, el carbón tiene un horizonte cortísimo.

-Hay dos escenarios de transición que se plantean, 2020-2030 y 2020-2050. En ese proceso, el carbón y las térmicas tendrán su papel y su función. Esa transición justa de la que hablamos pretende que no haya sectores penalizados. El carbón autóctono jugará su papel en esta transición, que llevará su tiempo.

-La clave es el ritmo. Parece que va a ser más rápido del previsto.

-Pero el papel de las térmicas y del carbón seguirá siendo necesario. ¡Si seguramente se va a necesitar más carbón del que produzca Asturias!

-¿Qué es una transición justa?

-Una transición que no se haga a costa de un sector ni de unas comarcas. Tal y como recogen las resoluciones de nuestro congreso.

La culpa, «del PP»

-¿No teme que el PSOE pueda pasar a la historia como el liquidador del carbón?

-Es que el que dio el hachazo al carbón fue el PP. Fue el PP quien llevó a cabo incumplimientos flagrantes: el plan del carbón, las inversiones en las cuencas... Es de risa, pido un poco de pudor. Insisto en que el PSOE apostará por una transición justa en la que el carbón jugará su papel. Pero aquí se está convirtiendo este asunto en un icono de confrontación y debate político.

-El Gobierno va a actuar sobre algunos peajes. ¿Tiene margen para intervenir en el Huerna?

-Aquí ruego a los asturianos que miren al señor Cascos. La capacidad de actuar sobre los peajes se da cuando caducan las concesiones y Cascos prorrogó la del Huerna 29 años. Ahí están las responsabilidades políticas. Fue una prórroga a tres turnos.

-¿Vamos a ver acabada la variante de Pajares con Pedro Sánchez o la damos por perdida?

-El Gobierno va a continuar con el ritmo de ejecución, se ejecutarán los presupuestos, y si es necesario acelerarlo, se acelerará todo lo que las complejidades técnicas de la obra lo permitan.

-¿Cómo va a ser la relación con el Gobierno de Asturias?

-Es un Gobierno socialista, así que son relaciones excelentes.

-¿Me lo dice de verdad? Si ya les han marcado posición en temas como la financiación o el carbón.

-Compartimos el mismo proyecto político, no me cabe duda de que la relación será excelente porque ambos buscamos lo mismo.

-¿Se han curado ya las heridas en el PSOE?

-Fue un proceso interno con momentos de dureza, pero nosotros resolvemos democráticamente nuestras diferencias. El partido está estabilizado, está en el Gobierno y tenemos más oportunidades de demostrar que nuestro proyecto político es más favorable para el conjunto de la ciudadanía.