El veto de la AMSO a la gestión de Javier Fernández calienta el congreso regional

La Agrupación Socialista de Oviedo (AMSO) vetó ayer la gestión de Javier Fernández en su último mandato al frente de la Federación Socialista Asturiana (FSA), calentando así el congreso autonómico previsto para finales de este mes. La asamblea, con muy baja participación -se dieron cita unas 60 personas, de los más de 800 militantes-, rechazó por mayoría -49 votos en contra, frente tres a favor y dos abstenciones- el informe de la comisión ejecutiva autonómica y, con similares proporciones -49 en contra y cinco abstenciones- el del comité autonómico, lo que supone una falta de apoyo total a la labor de Fernández como líder socialista. El informe de la comisión de Ética y Garantías, que también fue rechazado, obtuvo 35 votos en contra, siete abstenciones y dos votos a favor.

La militancia socialista de Oviedo no perdona, según explicó Iván Piñuela, secretario de Organización, que tras las elecciones municipales de 2015 la FSA obligara a la agrupación local a presentar a Wenceslao López como candidato, rompiendo el acuerdo adquirido con Somos para quitarle la Alcaldía a la derecha. «Nos obligaron a incumplir nuestro programa electoral, en el que decíamos que trataríamos de conseguir la Alcaldía o buscar alternativas para que no cayera otra vez en manos de la derecha. Nos sentimos engañados porque no se escuchó a Oviedo», lamentan.

Los socialistas ovetenses también censuran la decisión de Javier Fernández, como presidente de la gestora del PSOE, de abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy. Fueron, de hecho, varios los reproches escuchados durante la asamblea sobre aquel posicionamiento para el que, se quejan, el todavía secretario general en funciones no consultó ni a la ejecutiva autonómica ni a las agrupaciones municipales. Se da la circunstancia de que en el momento de la votación de los tres informes aún no se había incorporado a la asamblea Wenceslao López, secretario general de la agrupación local, que, por compromisos adquiridos por su condición de alcalde, tuvo que unirse a la reunión algo más tarde.