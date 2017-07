El juicio de Villa por el 'caso Soma', en el primer trimestre de 2018 José Ángel Fernández Villa. / Álex Piña La Audiencia Provincial deberá resolver antes la petición de la defensa de suspensión del procedimiento por enfermedad sobrevenida ANA MORIYÓN Gijón Miércoles, 5 julio 2017, 12:36

El Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo acaba de dar por cerrada la instrucción del 'caso Soma' contra José Ángel Fernández Villa y Pedro Castillejo. La magistrada Simonet Quelle Coto ha elevado la causa por un delito continuado de apropiación indebida, en contra el ex dirigente sindical y el expresidente del Infide, a la Audiencia Provincial de Asturias para su posterior reparto y señalamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias calcula que el juicio será señalado previsiblemente dentro del primer semestre de 2018.

Será la Audiencia la que tenga que resolver, previamente a la celebración del juicio, si, como solicitó la abogada de José Ángel Fernández Villa en su escrito de defensa, se suspende el procedimiento judicial abierto por la supuesta «enfermedad mental sobrevenida» del exdirigente sindical. La letrada del ex sindicalista, Ana Boto, insiste en que su cliente no está en condiciones mentales para ser sometido a un juicio oral y ha pedido que vuelva a ser examinado por las dos forenses que, en enero de 2016, concluyeron que el exsindicalista no estaba en condiciones mentales para ser oído ante un juzgado.

No obstante, conviene recordar que, posteriormente, un experto neurólogo propuesto por la acusación, a cargo del bufete Ontier, resolvió que sí lo estaba. E, incluso, que una nueva exploración forense realizada a principios de junio -en el marco del segundo proceso judicial que Villa tiene abierto, el 'caso Hulla'- determinó también que tiene capacidad mental suficiente.