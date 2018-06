«Los perfumes se compraban por razones de higiene para los mineros encerrados» 00:52 José Ángel Fernández Villa, a su llegada a la Audiencia Provincial, acompañado por su mujer y su procuradora. / ÁLEX PIÑA Villa niega que se hubiera apropiado del dinero del SOMA y responsabiliza a sus colaboradores ANA MORIYÓN OVIEDO. Viernes, 29 junio 2018, 05:16

José Ángel Fernández Villa volvió a demostrar ayer que, con dificultades en su discurso y algunos lapsus de memoria, es totalmente consciente del proceso judicial en el que está inmerso. El sindicato minero que lideró durante más de treinta años le acusa de un delito de apropiación indebida continuado y le reclama 434.158 euros por gastos no justificados, a lo que él responde de la misma manera que hizo hace más de un año en fase de instrucción. Negó que hubiera «utilizado recursos del sindicato para fines distintos a los que fui elegido» y responsabilizó de cualquier posible irregularidad en la contabilidad del SOMA durante la época en la que él estuvo al frente a algunos de sus excolaboradores. Citó en numerosas ocasiones la figura del contable, Juan Cigales, pero también señaló al exsecretario de organización del SOMA-Fitag-UGT, Aquilino Ronderos, y al exsecretario de la junta de Administración del SOMA, Amalio Fernández. Los tres está previsto que declaren hoy en la que será la tercera sesión del conocido como juicio del 'caso Villa'.

El exsecretario general del SOMA llegó a la sede judicial como ya empieza a ser la norma. Puntual, en taxi y junto a su mujer, María Jesús Iglesias. Esta, igual que hiciera el pasado miércoles, se sentó junto a él en el banquillo de los acusados en calidad de acompañante, tal y como habían aconsejado las médicas forenses que el lunes exploraron al sindicalista y determinaron que, pese a su demencia, estaba en condiciones de declarar aunque sus interlocutores debían dirigirse a él con preguntas cortas y directas.

Comenzó su interrogatorio, de hecho, con dificultades para escuchar y entender las cuestiones que le formulaba su abogada, Ana García Boto, que incluso tuvo que acercarse a él. No obstante, según fue avanzando su declaración se mostró más receptivo y ofreció un discurso mucho más fluido y coherente. Aseguró que no podía «dar crédito a lo que está viviendo», en referencia a la querella que ha interpuesto contra él la organización sindical y, conducido en todo momento por su letrada, volvió a dirigir sus dardos contra las mismas personas a las que ya había acusado en fase de instrucción: Juan Cigales, Aquilino Ronderos y Amalio Fernández. En diferentes momentos del interrogatorio, en el que únicamente accedió a responder a preguntas de su defensa, les responsabilizó de cualquier irregularidad que se hubiera cometido en la contabilidad, en la que, quiso dejarlo claro, él no tenía ni voz ni voto. «No era de mi competencia», resolvió.

Dijo no recordar muchas de las cuestiones que se le planteaban y contestó de forma incoherente otras pero, en general, se mantuvo fiel a su línea de defensa. Mantuvo reiteradamente que «nunca» se apropió de ningún dinero de la organización sindical y negó, incluso, que hubiera tenido algún tipo de tarjeta de crédito «específicamente que yo usase», si bien en otro momento reconoció que las perdía con facilidad.

Galería. El letrado Alfredo García López y Pedro Castillejo. / Álex Piña

El histórico dirigente sindical lamentó el «oscurantismo que parece ser que existe en la organización y que por eso estamos aquí» y dijo sentirse «decepcionado y defraudado» por personas en las que había confiado plenamente, citando en numerosas ocasiones a la figura de Juan Cigales, a quien le había confiado también cuestiones de índole personal. «Lo llevaba todo», dijo.

El grueso de los 434.158 euros que ahora le reclama el SOMA, unos 250.000 euros, correspondería a los fondos con los que se habría quedado entre 1989 y 2001, al no ingresar los talones nominativos que le eran entregados en Hunosa en concepto de dietas de los delegados sindicales en el comité intercentros. El resto, unos 180.000 euros, se trata de dinero que supuestamente habría gastado entre 2009 y 2012 -marco temporal que abarca el informe económico que sustenta la querella- con cargo a las diversas tarjetas de crédito del sindicato y otros fondos del SOMA sin justificar. De ellos, unos 60.000 corresponden a la compra y seguro de un vehículo particular y el resto a otra serie de desembolsos que el sindicato entiende ahora que son ajenos a la actividad que Villa desempeñaba en la organización. Un cajón de sastre en el que entraba prácticamente de todo. Desde ropa de vestir por valor de 1.800 euros, productos de la cesta de la compra y de higiene personal, libros de variada temática -incluido fútbol, belleza y salud- y numerosas películas de vídeo, especialmente del Oeste.

Su abogada, sin embargo, centró el interrogatorio en algunas cuestiones concretas, empezando por la decisión de comprar a su nombre un vehículo de marca Mitsubishi y que luego el sindicato se lo fuera pagando a plazos. Villa declaró que no fue una decisión suya. «Yo no decidía nunca si había que comprar un coche de esta marca o de la otra, lo decidía una parte de la ejecutiva», incidió. Explicó, conducido nuevamente por su letrada, que se había utilizado esta fórmula para beneficiarse del descuento que, como minusválido, podía conseguir fiscalmente, pero que era un vehículo que utilizaban «todos los miembros de la ejecutiva» y que está dispuesto a devolverlo al sindicato «desde el primer día». Él, anotó, no conduce desde hace «cinco o seis años».

También atribuyó a una decisión de los órganos de dirección del sindicato el hecho de que las facturas de sus teléfonos móviles se cargaran en su cuenta personal y luego se las pagara el sindicato. «Eran decisiones que se tomaban muchas veces sin tener en cuenta mi propia opinión», respondió. Su abogada le recordó que en fase de instrucción había explicado que era «por discreción». «Evidente. La discreción es un bien», completó él.

6.500 euros en puros

Del mismo modo, aseguró que la colección de libros que fue adquiriendo con fondos del sindicato era de temática sindical, política y sociológica e invitó a los responsables del SOMA a recuperarla. «Estaban a disposición de quien quisiera leerlos, hay que leer», apostilló. El dinero invertido en puros (la querella lo cifra en 6.500 euros en cuatro años) y flores lo atribuyó a gastos de representación tradicionales de la «cultural sindical» y la compra de perfumes y productos de higiene (3.700 euros, según el SOMA) al material que se hacía llegar a los mineros que participaban en encierros y huelgas.

En general, insistió en que el sindicato lleva utilizando «durante sesenta años» el mismo protocolo para la gestión de los gastos de representación del sindicato y que, durante su mandato, nunca nadie impugnó las cuentas ni nadie nunca le reprochó un exceso de gastos de este tipo. «Todo se aprobaba por unanimidad, como la elección del secretario general», espetó, si bien Ana García Boto le recordó que hubo «problemas con los gastos de Rodiezmo» de los que él responsabilizó a Amalio Fernández. «Yo no tenía ninguna responsabilidad», se excusó. Y no pasó por alto tampoco que en muchas ocasiones algunos de sus colaboradores imitaban su firma. «Sin lugar a dudas. Volvemos al mismo círculo, Cigales y también la secretaria».