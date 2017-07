IU y Xixón Sí Puede piden un cambio del programa del PSOE Sábado, 8 julio 2017, 03:26

No es cuestión de nuevas caras, sino de la necesidad de un cambio en el programa socialista. Es lo que piensan Aurelio Martín (IU) y Mario Suárez del Fueyo (Xixón Sí Puede) ante la oferta de un acuerdo de la izquierda lanzada por Adrián Barbón para arrebatar la Alcaldía de Gijón a Foro. Martín, que llegó a asegurar que «no he entendido mucho la propuesta» del candidato a liderar la FSA, destacó que cualquier acuerdo de izquierda en la ciudad lo tienen que decidir las fuerzas políticas del municipio, que tienen «cierto nivel de autonomía» para conseguir o no acuerdos.

Más tajante fue Mario Suárez del Fueyo, pues dijo que, «si tan importante es la plaza de Gijón, sean generosos y den la Alcaldía a Xixón Sí Puede». Es más, rechazó que en la «batalla» por el liderazgo de la FSA metan en el medio a Podemos y Xixón Sí puede, por lo que pidió que «nos dejen al margen de las cuotas internas socialistas».