Zoido insiste en que un policía nacional y un guardia civil ganarán igual que un mosso en 2020 Zoido habla en el Congreso de los Diputados. / Juan Carlos Hidalgo (Efe) «Traiga los presupuestos y no nos dé los espectáculos de gestión que nos está dando los últimos meses», reprocha el portavoz de Interior de Ciudadanos EFE Madrid Miércoles, 7 febrero 2018, 16:39

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha insistido en que el compromiso de equiparación salarial para los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado sigue vigente y ha enfatizado: "Un policía nacional y un guardia civil ganarán igual que un mosso en 2020". Y será "gracias al Gobierno de Mariano Rajoy", ha añadido Zoido en la sesión de control del Congreso en respuesta al diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez, quien le ha instado a llevar los presupuestos al parlamento con la inclusión de las partidas para equiparación.

"Traiga los presupuestos y no nos dé los espectáculos de gestión que nos está dando los últimos meses", le ha espetado el también portavoz de Interior de Ciudadanos. Gutiérrez ha dudado de los compromisos de Zoido, acostumbrado como está Ciudadanos a que el Gobierno los adquiera y no los cumpla, según ha manifestado el diputado del partido naranja en alusión a los acuerdos de investidura de su formación con el PP. "Las familias de los agentes no están entendiendo nada de lo que está haciendo", ha añadido Gutiérrez antes de hacer un repaso de las fechas en las que Zoido se comprometió con los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles a llevar a cabo la equiparación.

Pero en la última reunión, el 2 de febrero, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "le dinamitó" la negociación, ha añadido el diputado, e Interior solo ofreció 600 de los 1.500 millones comprometidos. "Negociaremos nosotros con Montoro y pondremos 500 millones para este año", ha aseverado el parlamentario.

Desmentido de los sindicatos Sindicatos de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil han emitido un comunicado en el que "desmienten" al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a quien reclaman que presente en la mesa de negociación para la equiparación salarial con policías autonómicas los datos sobre composición de plantillas, escalas, funciones o complementos salariales. Los sindicatos recuerdan que el 2 de febrero celebraron la última reunión y que, "para sorpresa de todos", las direcciones generales se siguen negando a facilitar los mencionados datos, diciendo ahora que se tiene que solicitar por escrito. "Desde Interior nos han pedido colaboración pero difícilmente podemos colaborar si no se nos facilitan las herramientas para ello", señalan. Las organizaciones sindicales rechazan que se les utilice para un "paripé". "La realidad es que el director general de la Guardia Civil, en la última reunión sobre equiparación, eludió utilizar este término de equiparación salarial y utilizó el de incremento salarial importante; y la verdad es que cada vez que habla un responsable de Interior contradice lo que ha dicho el otro anteriormente", denuncian.

Mientras, Zoido ha asegurado que ya se han hecho muchas cosas y se seguirán haciendo, pero ha reconocido que la equiparación "requiere un trabajo previo para saber cuál es la diferencia real entre los salarios". Tras expresar el "firme compromiso" del gobierno de Mariano Rajoy para la equiparación, el titular de Interior ha dejado claro que este asunto debe abordarse "desde la seriedad y el rigor", porque hay quien "lo hace detrás de una pancarta y usted sabe mucho de eso", le ha respondido a Gutiérrez.

Zoido ha reprochado a Ciudadanos que "ni siquiera se haya sentado" a negociar los Presupuestos y que ahora quiera colgarse una medalla. De todos modos, ha dado la bienvenida al partido que lidera Albert Rivera "por haberse sumado a este tren" a pesar de que en los acuerdos en su día con el PSOE y los que suscribió con el PP no incluyeron la equiparación ni la vieron como algo prioritario. "No será tan importante para usted", le ha espetado.