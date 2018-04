Martin Scorsese se muestra «profundamente honrado y agradecido» por el Premio Princesa El cineasta celebra la distinción de la Fundación Princesa de Asturias EFE Miércoles, 25 abril 2018, 20:55

El director de cine estadounidense Martin Scorsese se ha mostrado hoy «profundamente honrado y agradecido» por la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2018 en reconocimiento a una figura indiscutible del cine contemporáneo. «Siempre he considerado como una bendición haber podido hacer las películas que he hecho, y contar las historias que he necesitado contar, con tan extraordinarios colaboradores. Haber sido reconocido y entendido es una bendición todavía mayor», señala el cineasta en unas declaraciones difundidas por la Fundación Princesa de Asturias.

El jurado del premio, que ha incidido en su intensa labor para recuperar el patrimonio cinematográfico en todo el mundo, ha reconocido además que Scorsese «se mantiene en plena actividad», aunando en su obra «maestría, innovación y clasicismo».

Su candidatura, propuesta por el director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, José Luis Cienfuegos, se impuso por amplia mayoría a otras destacadas del campo de la música como la del compositor italiano Ennio Morricone. El director de 'Taxi Driver', 'Toro salvaje', 'Casino' o 'Uno de los nuestros' se suma así a la nómina de cineastas reconocidos con el Princesa de las Artes, el último de ellos, su amigo Francis Ford Coppola (2015) tras el austríaco Michael Haneke (2013), Woody Allen (2002) o Luis García Berlanga (1986).