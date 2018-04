Scorsese, Serrat, Raphael y Oriol Bohigas, entre los candidatos

Las quince personalidades que integran el jurado del Premio Princesa de las Artes llegaron ayer al reconquista con la lección bien aprendida. «No nos dejan adelantar la identidad de ningún candidato», decían uno tras otro. Sergio G. Sánchez, el premiado cineasta asturiano que se estrenaba como miembro de ese tribunal explicaba el motivo: «La categoría de los aspirantes es tan alta que no se quieren ver envueltos en listas que no culminan con galardón». Sin embargo, y pese a todos, salieron a la luz algunos nombres como los de Joan Manuel Serrat, Antonio Banderas o Martin Scorsese. Entre los 35, procedentes de 21 países que optan a entrar en el selecto club, también estaban ayer el prestigioso arquitecto Oriol Bohigas, así como un grupo de músicos brasileños entre los que se encuentran Caetano Veloso, su hermana Maria Bethânia y Gilberto Gil. El cantante Raphael también figura en las listas, pero no se sabe si de favoritos. El músico Aarón Zapico, el asturiano que fundó y dirige Forma Antiqva, con la boca sellada advertía que «es tan alto el nivel de excepcionalidad» que sea cual sea la elección «va a ser injusta». Por su parte Sergio Sánchez, también sin soltar prenda, sí confesaba tener en la carpeta «a varias leyendas», y anunciaba que haría «todo lo que esté en mi mano para que alguna de ellas sea la seleccionada para poder compartir con ella las actividades de la semana previa a la entrega». Los dos se estrenan este año como jurados.