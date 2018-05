Aurora Egido Martínez: «Las lenguas no deberían reñir entre sí» La academica de la RAE y primera mujer en ocupar su Secretaría aporta por primera vez voz y voto al jurado del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades que ya está reunido | De entre las 27 candidaturas en competencia, Anaut descata cinco sin dar nombres y Anson asegura que la ganadora será extranjera y del ámbito de la comunicación PACHÉ MERAYO Gijón Miércoles, 2 mayo 2018, 13:24

Nueve hombres y cinco mujeres. Todos debaten ya a puerta cerrada cuál de los 27 candidatos al Premio Princesa de Asturias de Comunicación Humanidades se incorporará mañana al palmarés. Y entre las nuevas voces, que serán también nuevos votos, la de la académica que ocupa el sillón B en la RAE, doctora en Filología, Catedrática de Literatura y primera mujer en la Historia de la Real Española que asume la Secretaría, Aurora Egido Martínez.

Toda una personalidad de la cultura que tiene dos retos planteados que «la lengua se convierta en una cuestión de Estado», y que lleguemos a entender que «las lenguas, cualesquiera que sean, no deberían reñir entre sí».

Así lo decía hoy, minutos antes de tomar posiciones para la fotografía de familia del jurado al completo y hacer después el paseíllo hasta el salón de Consejos del Reconquista, donde a esta hora se están celebrando las primeras deliberaciones. Como ella, también se estrena en la mesa la asturiana que dirige Facebook España y Portugal desde 2012, Irene Caro, quien no quiso atender a la prensa sin previa cita con su correspondiente departamento, salvo para explicar que «no podía decir nada sobre su empresa», porque no era «ni el momento, ni el escenario», ni «sobre ningún candidato porque no lo tenía permitido». De su sonriente boca solo salió una manifestación:

«Hay muchos candidatos muy interesantes, la deliberación va a ser complicada porque hay candidatos de todas las áreas, al igual que hay mujeres maravillosas y hombres maravillosos». Dicho lo cual y a sabiendas de que la actualidad internacional no está siendo muy favorable para la firma que representa, Facebook, declinó amablemente cualquier otra pregunta y pasó a la sala de reunión. Allí estaba ya quién ocupó tiempo atrás la presidencia de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Elisa González Díaz de Ponga, que también es novata en este lance, como el periodista norteamericano Alan Goodman, que subrayó «la muy buena lista de aspirantes al premio», así como «la amplia variedad de disciplinas a las que representan».

En realidad, el único miembro del jurado que se salió algo del guión fue el también periodista y escritor Luis María Anson al advertir estar convencido de que el galardón irá este año al campo de la comunicación y no de las humanidades, pero además, a territorio extranjero. Así lo dijo momentos antes de la tomar posiciones ante la carpeta de trabajo, en la que se encierran las biografías y las trayectorias de todos los propuestos al premio. Eso sí no sin antes subrayar que hay unas candidaturas «excelentes como siempre» y varias de ellas españolas «de envergadura», por lo que el debate será complicado, ya que es «lógico» que los miembros del jurado «se dividan».

No fue tan explícito el presidente de la Corporación de Radio Televisión Española, José Antonio Sánchez Domínguez, pero asimismo trató de reducir la lista. Según él, la discusión se planteará solo entre cinco candidatos. ¿De dónde proceden y a qué disciplina pertenecen? Eso ya no quiso decirlo.

Según Anson las sesiones de hoy y de mañana, en que volverán a reunirse para dar su veredicto a las doce del mediodía, «serán muy interesantes, más que otros años seguramente».

Otro de los jurados que amablemente habló sin decir mucho fue el máximo responsable de La Fábrica, Alberto Anaut, quien recordó que vuelven a ser candidatos importantes personalidades e instituciones que ya lo fueron en otras convocatorias. Ésta que acaba de comenzar y que la semana pasada se inauguraba con la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes al cineasta Martin Scorsese, se debate entre representantes de diez nacionalidades.

De elegir cuál de ellas logrará tomar el podio se encargan, además de los mencionados, Víctor García de la Concha, Juan Barja de Quiroga, César Bona, Taciana Fisac, Diana Sorensen, José Antonio Vera y Alberto Edgardo Barbieri. Todos tratarán de buscar el mejor candidato atendiendo, como dicen las bases de la Fundación Princesa, a su «labor de cultivo y perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas consideradas como actividades humanísticas y de lo relacionado con los medios de comunicación social en todas sus expresiones».

El Premio de Comunicación y Humanidades, que está dotado como todos, con una escultura de Joan Miró -símbolo representativo del galardón-, 50.000 euros, un diploma y una insignia, recayó el año pasado en la agrupación argentina Les Luthiers.