Paula Farias: «Estamos en un momento de naufragio moral de Europa» La expresidenta de Médicos sin Fronteras denuncia en Oviedo que «criminalizar a la gente que se lanza al agua para devolver la dignidad a los refugiados es un síntoma muy malo» | El jurado de los Premios Princesa de Asturias de Cooperación Internacional delibera ya en el Hotel de la Reconquista AZAHARA VILLACORTA Gijón Martes, 8 mayo 2018, 12:20

El jurado encargado de fallar el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional correspondiente a la edición de 2018, compuesto por quince personalidades, se reúne desde esta mañana en el Salón de Consejos del ovetense Hotel de la Reconquista para escoger entre las 26 candidaturas propuestas, procedentes de 17 nacionalidades.

Este será el tercero de los ocho galardones internacionales que convoca anualmente la Fundación Princesa de Asturias y que este año alcanzan su XXXVIII edición, además de «uno de los más reñidos», como apuntó uno de los integrantes del jurado, el expresidente del Comité Científico para la Investigación en la Antártida Jerónimo López, «por la variedad de campos que abarca».

«Se trata de buscar referentes, qué organizaciones o personas pueden resultar inspiradoras o provocar transformaciones», añadió Paula Farias, médico, consultora y escritora que ha pasado la mayor parte de su vida dedicada a la acción humanitaria.

Farias se pronunció también sobre la sentencia que ha absuelto a los tres bomberos españoles juzgados por rescatar inmigrantes en Lesbos.

Al respecto, la expresidenta de Médicos sin Fronteras y coordinadora de sus operaciones de rescate en el Mediterráneo, aseguró que «estamos en un momento de naufragio moral de Europa con lo que está ocurriendo. El hecho de criminalizar a las organizaciones que están cubriendo un hueco que dejan las instituciones es un ejercicio de cinismo tremendo. Estamos cerrando los ojos a una realidad. La gente que se lanza al agua, que se presta a devolver dignidad a los refugiados, está siendo criminalizada y eso es un síntoma muy malo de este naufragio europeo».

Farias denunció también que, «con la criminalización de los bomberos y de otras organizaciones que han sido detenidas en Italia, lo que se busca es disuadir a la gente y que ese vacío que dejan las instituciones no sea cubierto por las organizaciones humanitarias, que son también testigos de lo que está ocurriendo».

«El Mediterráneo, a día de hoy, es un lugar más peligroso que ayer y Europa mira hacia otro lado y permite que toda esa gente que huye de una realidad tan tremenda como la realidad libia sean retornados a ese no país, a ese país sin garantías, donde se violan todo tipo de derechos, saltándose todo tipo de legislación, porque hay un principio de no devolución a lugares no seguros que Europa está ignorando».

El fallo se hará público a mediodía de mañana en el Salón Covadonga del mismo hotel donde prosiguen a esta hora las intensas deliberaciones.