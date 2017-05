Las figuras más destacadas de los All Blacks

La selección masculina de rugby de Nueva Zelanda, conocida como los All Blacks, ha sido distinguida hoy con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2017, un galardón al que optaban veinticuatro candidaturas de once nacionalidades. Los All Blacks, posicionados en el primer lugar del ranking internacional del rugby, constituyen una leyenda en este deporte en el ámbito mundial y en Nueva Zelanda, donde es un deporte nacional, y además están considerados como un ejemplo de integración racial y cultural. Estas son sus figuras más destacadas:

Wilson Whineray. Entró a formar parte de los All Blacks en mayo de 1957. Con 23 años y apenas dos partidos a sus espaldas fue nombrado capitán. Disputó un total de 32 encuentro y anotó dos tries.

David Kirk. Capitán del equipo que en 1987 logró el primer mundial para la selección de Nueva Zelanda. Su trayectoria en el rugby profesional comenzó en 1982 en el Otago RFU. Posteriormente jugaría en el Auckland RFU y, más tarde, hasta su retirada en 1988, en el equipo de la Universidad de Oxford.

Jonah Lomu. Llegó a disputar 63 partidos con los All Blacks. Su increíble capacidad física -con 1,96 metros de altura y 120 kilos de peso- le convirtió en la primera superestrella mundial del rugby. Entró en el Salón de la Fama del Rugby por su destacado papel en la Copa Mundial de Rugby de 1995 y la Copa Mundial de Rugby de 1999. Se retiró hace siete años después de sufrir varios problemas médicos.

Sir John Kirwan. Formó parte los All Blacks que se proclamaron campeones del Mundo en Nueva Zelanda 1987, aunque si realmente por algo es conocido en el mundo del rugby es por su papel de entrenador, tarea en la que se mantiene en la actualidad al frente de los Blues del Super Rugby.