Leonardo Padura: «Que Philip Roth haya muerto sin el Nobel pondera el capricho de habérselo dado a Dylan» Leonardo Padura se estrena como jurado del Princesa de Asturias de las Letras. / A. Piña El escritor se estrena como jurado del Princesa de Asturias de las Letras, que inició deliberaciones con un luto por el fallecimiento del norteamericano, pero anunciando que su fallo será «la gran noticia literaria del mundo» PACHÉ MERAYO Gijón Miércoles, 23 mayo 2018, 13:32

Dos noticias abrazan hoy la primera reunión del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2018. Una, la muerte de Philip Roth, el gran maestro estadounidense que sumó el galardón asturiano a su trayectoria en 2012, y otra, la ausencia en el calendario internacional del Nobel de Literatura. Ambas quedaron unidas en la voz de otro Premio de las Letras, el escritor cubano Leonardo Padura, que se estrena en el Reconquista aportando voz y voto a las deliberaciones que un día le auparon a él (2015). Y es que a la amargura por la desaparición del autor de 'La conjura contra América', Padura añadía la desesperanza porque «haya muerto sin lograr el Nobel, algo que pondera aún más el capricho que fue habérselo dado a Bod Dylan el año pasado». Pero lo que para el escritor cubano, que tachó la no proclamación del mayor premio de las letras universales como un hecho de mucha «importancia», es un mal suceso, para otros jurados, como el periodista y escritor Sergio Vila-Sanjuán, es ahora una oportunidad para encumbrar el Princesa de Asturias a la «gran noticia literaria del mundo». Así lo advertía minutos antes de iniciar a puerta cerrada el debate del que saldrá mañana el nuevo ganador o ganadora de entre los 35 candidatos que llegaron a la mesa. Vila-Sanjuán fue, además, uno de los tres jurados de esta edición que participó del que falló que dio a Roth el premio (entonces Príncipe). Y como él la periodista Blanca Berasátegui y el filólogo Rodríguez Lafuente, para quien no cabe la menor duda de que el título que mañana se conceda en Oviedo será «el más importante del mundo».

Con los mencionados cuatro jurados, integran también el grupo de hombres y mujeres que decidirán quién se une al prestigioso club el poeta y Premio Loewe Antonio Lucas, que se estrena en estas lides, al igual que Padura y que la premiada librera madrileña Lola Larumbe, y la periodista de 'Abc' y redactora jefe de su suplemento Cultural, Laura Revuelta Sanjurjo. Repiten de otros años Ángeles Mora, Luis Alberto de Cuenca, Xosé Ballesteros, Ana Santos Aramburo, Carmen Riera, Dario Villanueva, Juan Villoro y José Luis García Delgado, que ejerce como secretario. Para todos la noticia de la muerte de Roth, como uno de los grandes narradores del siglo XX», en palabras de Rodríguez Lafuente, ha sido un varapalo que nadie esperaba y que quiebra la gran terna de autores norteamericanos, integrada por Don DeLillo y otro Príncipe de las Letras, Paul Auster (2006).

La propia directora de la Fundación, Teresa Sanjurjo, recordó que con el fallecimiento de Philip Roth se pierde «a uno de los grandes del siglo XX».

Pero dejado a un lado el homenaje al escritor que en 2012 no pudo venir a recoger su premio por problemas de salud (acaba de ser intervenido quirúrgicamente en la espalda), los jurados se concentran durante la mañana en hacer una primera criba entre las 35 propuestas procedentes de 21 países, para por la tarde afinar ya sus votos entorno a dos o tres candidatos, que pudieran escribir en español, ya que desde Padura el premio no ha vuelto a subrayar la literatura en castellano. Pero nada se sabe, ya que el hermetismo es máximo. Sí que a los jurados no les gustan las cuotas y tampoco hablar de autores de un lugar acotado como nuestro país cuando se habla de autores en español, «deberíamos hablar de narradores del territorio de La Mancha, que es como hablar del territorio de Cervantes».