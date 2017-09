promo Nuevo curso Vaughan Certified English EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS ofrecen a sus lectores el método más fácil para dominar la lengua de Shakespeare EC Lunes, 11 septiembre 2017, 14:56

Más de la mitad de los españoles (53%) tiene un nivel de inglés bajo, según el ‘Informe Monitor de Cambridge University Press’, que también revela que el 80% de ellos –más que en ningún otro país de nuestro entorno– considera que el dominio de esa lengua es muy importante si se quiere conseguir un buen empleo. Sea porque nunca lo estudió o porque quiere refrescar sus conocimientos para alcanzar un mayor nivel, ahora tiene la oportunidad de aprender inglés y dominarlo de una manera fácil, divertida y a su ritmo con el nuevo curso Vaughan Certified English que EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS ofrecen en exclusiva a sus lectores.

En palabras de Richard Vaughan, el creador del curso, este está «pensado para vosotros, para que disfrutéis del aprendizaje. Además, certificaremos vuestros progresos con un título avanzado por Vaughan». Saber inglés y dominarlo marca hoy la diferencia entre ser o no competitivo en el mercado laboral. Desde 1977, Vaughan ha ayudado a miles de personas a superar esta asignatura pendiente gracias a un método didáctico de probada eficacia. Su equipo es líder indiscutible en la enseñanza del inglés en España, pero sigue trabajando para innovar día a día con el objetivo de que todos sus alumnos logren encontrar nuevas vías para enamorarse del inglés y dominarlo.

Cómo conseguirlo

Consigue con EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS el prestigioso curso de inglés “Vaughan Certified English” que consta de 25 entregas, cada una compuesta por un libro de 144 páginas y un CD de audio. Características del curso:

- Curso multiplataforma: libro, CD audio, MP3, videos y ejercicios interactivos online.

- Autoevaluación semanal.

- Diploma Vaughan al finalizar el curso con todas las evaluaciones superadas.

- Para todos los niveles: básico, intermedio o avanzado.

Domingo 17 de septiembre, primera entrega por solo 1,95€, un libro de 144 páginas y un CD audio. El resto de entregas cada fin de semana por solo 9,95€.

Niveles y materiales

Este curso no tiene nada que ver con ningún otro del mercado. Está dividido en tres niveles –básico, intermedio y avanzado– y tiene una estructura pedagógica única que permite indagar en las riquezas de la lengua de Shakespeare como nunca, consolidando el aprendizaje gracias al sistema didáctico acumulativo desarrollado por los pedagogos de Vaughan. Además, permite volver a cualquier nivel inferior en el caso de necesitar reforzar conceptos básicos.

En el nuevo curso de Richard Vaughan, hay momentos para abordar estructuras verbales y puntos gramaticales de una forma seria y minuciosa, otros para repasar lo aprendido de una manera dinámica e intensa, y también otros para llamar la atención de la forma más estridente posible. Pero siempre con una sonrisa, porque también hay oportunidad de asimilar algunos aspectos lingüísticos de una forma lúdica y sin apenas darse cuenta, y especialmente de trabajar los puntos más difíciles de la pronunciación de manera totalmente diferente.

Con el curso Vaughan Certified English enriquecerá su vocabulario de forma divertida y eficaz, y podrá aprender algunas claves de la cultura inglesa que le ayudarán a no cometer errores y a expresarse con naturalidad. El curso pretende cubrir todos los aspectos lingüísticos del inglés de la manera más dinámica y amena posible. No va a tener que memorizar tablas gramaticales ni listas de verbos, ya que nadie en la historia ha aprendido su idioma materno de esa manera. Lo único que quieren Vaughan y su equipo es que lo pasemos en grande aprendiendo inglés. «Gracias a mi método y a los nuevos contenidos digitales y sobre una exclusiva plataforma ’online’, con Vaughan Certified English no tendrás más remedio que enamorarte del idioma más cotizado del mundo», asegura el creador del curso.

El curso es todo un ecosistema didáctico ya que, además del libro y CD que se entregarán cada semana con EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS, los alumnos tendrán acceso exclusivo a una web con audios adicionales para practicar, vídeos y muchos más recursos, incluidos ejercicios que les ayudarán a mejorar día a día y a afianzar lo que han ido aprendiendo a lo largo de las semanas. En la plataforma de Vaughan Certified English podrán poner a prueba semanalmente sus conocimientos y destrezas, completando una prueba que les permitirá asimilar en profundidad lo estudiado, trabajar su agilidad con las estructuras y el vocabulario de cada lección, y avanzar en su comprensión auditiva. Y, por último, una vez que complete todos los ejercicios del curso con éxito, el alumno recibirá un diploma con el sello Vaughan que acreditará el nivel de inglés alcanzado.