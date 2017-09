Los problemas judiciales de Antonio David El ex guardia civil se declaró insolvente mientras cobraba, supuestamente, a través de empresas a nombre de su pareja EL COMERCIO Gijón Miércoles, 27 septiembre 2017, 11:00

Antonio David y su mujer no atraviesan por su mejor momento. El ex guardia civil y su pareja protagonizan esta semana la portada de la revista 'Diez Minutos'. La publicación se hace eco de los problemas judiciales del ex de Rociíto, quien, al parecer, se habría declarado insolvente mientras cobraba, supuestamente, a través de empresas a nombre de Olga.

