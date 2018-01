9 prácticos envases de vidrio para tu cocina EC Martes, 16 enero 2018, 16:00

Consigue con EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS las 9 entregas de prácticos “Envases de vidrio borosilicato”. Los envases de vidrio borosilicato no se deforman ni se estropean con el uso. Ni se manchan con alimentos como el tomate o la remolacha. Se trata de un vidrio altamente resistente al calor y que tiene una vida útil más larga que la mayoría de los otros tipos de vidrio. Puede soportar sin problemas desde temperaturas bajas (-20º C) hasta temperaturas altas de 300º C. de manera que admite igualmente su uso en el congelador como en el horno.

Las características de estos envases son:

• Fabricados en vidrio borosilicato.

• Aptos para congelador y horno.

• Válvula en la tapa para usar en microondas.

• Tapa con cierre hermético de 4 puntos.

• Alta resistencia frío-calor.

• Aptos para lavavajillas.

Mecánica de la promoción:

• Domingo 21 de enero: Consigue la cartilla con EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS.

¿Cómo conseguir cada envase del juego?: Completando en la cartilla las casillas de cada entrega con 4 cupones y abonando el importe correspondiente.

¿Cuándo se publican los cupones?: Domingos, martes, miércoles, jueves, y viernes (en total se publicarán 5 cupones para cada envase).

Calendario de canje y PVP de cada una de las entregas:

• 27 y 28 de enero: CUADRADO 340 ml - 4 cupones + 1,95€.

• 3 y 4 de febrero: RECTANGULAR 840 ml - 4 cupones + 3,95€.

• 10 y 11 de febrero: CUADRADO 690 ml - 4 cupones + 3,95€.

• 17 y 18 de febrero: REDONDO 570 ml - 4 cupones + 3,95€.

• 24 y 25 de febrero: CUADRADO 570 ml - 4 cupones + 3,95€.

• 3 y 4 de marzo: REDONDO 410 ml - 4 cupones + 3,95€.

• 10 y 11 de marzo: RECTANGULAR 840 ml - 4 cupones + 3,95€.

• 17 y 18 de marzo: RECTANGULAR 1000 ml - 4 cupones + 5,95€.

• 24 y 25 de marzo: RECTANGULAR 1520 ml - 4 cupones + 5,95€.