Una mirada sobre la salud ocular

El envejecimiento es uno de los mayores enemigos que tiene la salud ocular, pero también puede verse afectada por enfermedades -como la diabetes- y hábitos poco recomendables. Por ello, Luis Fernández-Vega recomienda «realizar revisiones periódicas desde la infancia y, a partir de los cuarenta años, tomar la tensión ocular y ver el fondo del ojo». El director médico del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega ofreció ayer este consejo a los lectores de El COMERCIO y los espectadores de Canal 10 a través de Facebook Live.

Una iniciativa que se enmarca dentro del 'Mes de la salud en Asturias' organizada por el decano de la prensa asturiana. Durante esta primera jornada sanitaria 'on line', le acompañaron los doctores Álvaro Fernández-Vega y José F. Alfonso, responsables de las unidades de Retina y Vítreo y de Cirugía de Córnea y Cristalino, respectivamente. A continuación, se destacan algunas de las preguntas formuladas por los ciudadanos a los especialistas.

¿En qué consisten las cataratas y a qué pacientes afectan? Luis Fernández-Vega: Es un proceso normal del envejecimiento. Si todo el mundo viviese lo suficiente, terminaría desarrollando una catarata, que consiste en la opacificación del cristalino, que es la lente que tenemos en el ojo y que posibilita ver de cerca y de lejos cuando uno tiene menos de 45 años. Con el tiempo, se va endureciendo. Primero, surge la vista cansada, es decir, que una persona tiene que ponerse gafas para ver de cerca y posteriormente, con el paso de los años, se puede opacificar y entonces eso es la catarata. Afecta, por lo general, a personas por encima de los 65 años, aunque puede haber cataratas que afecten a personas más jóvenes, que son las congénitas e, incluso, traumáticas.

¿Es una operación complicada?Luis Fernández-Vega: No, son operaciones que hacemos con mucha frecuencia y tenemos la satisfacción de decir que operamos a gente de toda España. No obstante, es fundamental hacer bien la operación, con la tecnología adecuada, utilizando los medios y las técnicas oportunas para conseguir los mejores resultados. No es una técnica complicada, pero hay que hacerla bien.

¿Cómo afecta la diabetes a la vista? Álvaro Fernández-Vega: Esta enfermedad no solo consiste en tener el azúcar alto en la sangre, sino que lleva aparejado también un problema vascular general del paciente. La forma en la que afecta a la vista es porque produce una retinopatía diabética, una filtración de los vasos sanguíneos en la retina. Una alteración que, si no se controla bien, puede llegar a la ceguera en algunas ocasiones.

¿Cuáles serían las complicaciones más frecuentes en la retinopatía diabética? Álvaro Fernández-Vega: Empieza produciendo un encharcamiento de la retina. Esos vasos anormales sueltan suero, encharcan la retina en la zona central y el paciente puede empezar perdiendo visión central. Si la enfermedad progresa, lleva a la formación de unos vasos sanguíneos anormales porque se producen faltas de riego importantes, y causan hemorragias dentro del ojo y alteraciones que pueden conducir a la ceguera. Sin embargo, el paciente puede no notar nada durante mucho tiempo, por eso es obligatorio realizar revisiones periódicas del fondo del ojo.

¿La presbicia se puede operar? José F. Alfonso: Es uno de los problemas que asociamos a la cirugía refractiva, como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. El cristalino, con el paso del tiempo, no puede hacer la acomodación y tenemos que poner gafas para ver. Las técnicas de cirugía para la presbicia se basan en sustituir el cristalino que empieza a no funcionar por una lente intraocular. Hoy en día ya tenemos lentes que llamamos multifocales, específicamente trifocales, con la idea de poder ver de lejos, a distancia intermedia y de cerca.

Una persona miope, operada de miopía y cataratas hace 15 años y que tiene un desprendimiento de retina en uno de sus ojos, tras una nueva operación para fijarla, ¿tiene posibilidades de recuperar? Álvaro Fernández-Vega: El objetivo de esta cirugía es devolver la retina a su sitio. Es tejido cerebral y, cuando se desprende, deja de nutrirse, de manera que puede tener algo de pérdida visual. Si la devuelves a su sitio vas a conseguir que el paciente mejore la calidad visual, pero va a depender del número de células que pierda por el tiempo que la tenga desprendida. De todas maneras, desde que pegas la retina, hay células que están como dormidas y que se van rescatando con el paso del tiempo. De manera que, hasta seis o siete años después de haber sido operado, puede seguir ganando visión.

¿Cómo afecta el queratocono a la gente joven? ¿Es reversible? José F. Alfonso: Es una enfermedad de la córnea. Es como un cristal en la que hay una zona más delgada y, por ello, se deforma. Entonces produce un astigmatismo irregular. Esa deformidad de la córnea se puede revertir con la cirugía que llamamos implante de segmentos intracorneales. Son una especie de tensores que colocamos en el espesor de la córnea para llevarla a su sito.

¿Qué son los puntos marrones que veo? Álvaro Fernández-Vega: Son cuerpos flotantes que se producen cuando el vítreo se separa de la pared del fondo del ojo o por condensación.