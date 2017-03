«El pilates es una buena forma de educación postural»

Los traumatólogos Celestino Guerra, especialista en hombro, codo y muñeca, y José Carlos Álvarez, experto en pie, tobillo y hombro, despejaron ayer las numerosas dudas planteadas por los lectores de EL COMERCIO a través del Facebook Live de este periódico. No solo hablaron de patologías concretas, sino que muchas de las cuestiones que les fueron formuladas se referían a la evolución de las técnicas y de otras posibles alternativas para tratar dolencias musculoesqueléticas. Y estos fueron algunos de los asuntos planteados.

¿Qué producen las enfermedades musculoesqueléticas? José Carlos Álvarez: tenemos más de 600 músculos y más de cien huesos que están en continuo movimiento. Cuando un paciente se queja de dolor, hay que lograr diferenciar un dolor de otro para poder derivarlo al especialista que corresponde.

¿Puede hablar de la evolución de la cirugía, los materiales empleados y las prótesis? Celestino Guerra: en los últimos diez o quince años ha habido una evolución espectacular en cuanto a la tolerancia de los materiales, que son muy poco invasivos. Las prótesis evolucionaron tanto en diseño como en materiales, difusión y las de articulaciones como el codo o el hombro, que ya en todos los hospitales de la región tenemos experiencia. Ahora llegarán las prótesis individualizadas, según la anatomía del paciente.

¿Podrá una prótesis durar 30 años? José Carlos Álvarez: cuando no se complica la cirugía el primer año es muy raro que se tenga que cambiar. Está claro que un joven deportista la va a usar más y, por lo tanto, a desgastarla más. Pero yo vi prótesis de cerámica de cirugías de 35 o 40 años que no fueron revisadas nunca.

¿Se llegarán a utilizar las impresoras 3D para hacer prótesis? Celestino Guerra: ya hay centros que usan la impresión en 3D. No está estandarizada pero en pocos años lo estará. José Carlos Álvarez: en el Hospital Gregorio Marañón hace tiempo que la utilizan con polímeros plásticos para hacer moldes, pero aún no con material metálico. En cuatro o cinco años se desarrollará la tecnología.

¿Hay opciones no quirúrgicas en las enfermedades osteoarticulares? Celestino Guerra: en cirugía ortopédica hay que empezar con un tratamiento no quirúrgico, porque puede haber patologías asociadas negativas. Hay que valorar y ofrecer al paciente una alternativa no quirúrgica, como estimular la biología de ciertas patologías no traumáticas.

¿Qué opinan del tratamiento quiropráctico? Celestino Guerra: es una alternativa a tener en cuenta siempre que cumpla con unas condiciones de control y sea realizado por un profesional. Tendría que tener más predicamento en España. José Carlos Álvarez: estoy de acuerdo. Para ciertas patologías, en los estudios iniciales yo mando a mis pacientes al quiropráctico. En la medicina conservadora, todo vale siempre que con la menor agresividad se logre un resultado.

¿El pilates es bueno para las patologías de los huesos? José Carlos Álvarez: para los dolores de la espalda baja, ayuda a mantener la postura de la columna con la pelvis. Yo lo recomiendo. El pilates es una buena forma de reeducación postural y estiramiento.

¿Qué piensa de la cirugía mínimamente invasiva? Celestino Guerra: hay que animar a la gente a que cuando se le proponen ciertas cirugías no tengan miedo. Las técnicas artroscópicas han avanzado muchísimo. La más desarrollada es la de la rodilla y después, la del hombro. Pero también tienen un mito, por lo que hay que ser cauto. La recuperación es un poco más rápida, pero hay que personalizar el tratamiento.

¿Son buenas las ondas de choque para una fascitis plantar? José Carlos Álvarez: en todas las lesiones que estén implicados tendones, siempre utilizo lo mismo, que es la magnetoterapia, sobre todo si es con deportistas. Los resultados son buenos. Celestino Guerra: muchas veces se tiende a aplicar técnicas de moda o innovadoras y animamos a utilizarlas sin tener detrás el bagaje de otros profesionales. Hay que valorar al paciente y personalizar.