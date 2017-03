«La gente se echa poco fotoprotector»

El director de la Clínica Dermatológica Sánchez del Río, José Sánchez del Río, y los doctores Ainhoa Marquet y Carlos Suárez, dos de sus colaboradores, disiparon las dudas de los lectores de EL COMERCIO a la hora de cuidar la piel a través del Facebook Live de este periódico.

Tengo acné acentuado y me aconsejan una medicación con la que no podría quedarme embarazada. ¿Existe algún tratamiento alternativo? Doctora Ainhoa Marquet: Diría que tiene acné de la mujer adulta, que a veces no responde a los tratamientos solo en crema. Parece que lo que le han recomendado es un producto muy eficaz, derivado de la vitamina A. Recomendaría un tratamiento con terapia vigotónica, que aprovecha las propiedades antiinflamatorias de la luz para tratar el acné y las marcas que pudiera dejar.

Mi hijo de quince años sufre acné y ha probado de todo. Nada le ha funcionado. ¿Algún consejo? Doctor Carlos Suárez: Existen muchos tratamientos para el acné que muchas veces son cosméticos. Habría que preguntar si alguna vez se ha aplicado algún tratamiento médico, dermatológico. A día de hoy existen suficientes tratamientos como para controlar todos los acnés. Le diría a la madre que ponga a su hijo en manos de un dermatólogo. No hay acné que no se pueda controlar.

¿Cuáles son las diferencias entre verruga y lunar? Doctor José Sánchez del Río: un lunar es la clásica peca, lo que llamamos nevus. Una verruga es una infección por un virus. La etiología es totalmente distinta y los tratamientos,también. Ambas son lesiones benignas. Cuando hay muchos lunares hay que vigilarlos y controlarlos de forma seria y periódica.

¿Es necesario que sea un dermatólogo quien realice los tratamientos estéticos? Doctor Sánchez del Río: El especialista en el tratamiento de las lesiones de la piel es el dermatólogo. Por tanto, todos los problemas que se nos plantean o aparecen en nuestra piel los tendría que valorar un dermatólogo. El problema hoy día en la estética no es aplicar una determinada técnica, es hacer un diagnóstico correcto. Después ya se determina la técnica. Sí defiendo la dermatología estética como parte de la especialidad de la dermatología.

Tengo un lunar cerca del ombligo, pero hace unos meses se me ha abultado mucho. Doctora Marquet: en gente joven que un lunar adquiera relieve sin que cambien la coloración, los bordes y el diámetro puede ser una evolución benigna y normal. Aunque es mejor que lo valore un médico. Si es un paciente con un gran número de lunares o un poquito irregulares, lo mejor es un seguimiento por dermatoscopia digital. Es una técnica con la que hacemos un registro de todos los lunares del paciente para que cuando vuelva a la revisión se pueda comparar uno a uno y hacer un pronóstico mucho mejor.

En mi familia hubo dos casos de cáncer de piel, me cuido, pero tengo miedo. Tengo 35 años, ¿qué debería hacer? Doctor Suárez: aunque tener antecedentes en la familia de un cáncer de piel es un factor de riesgo, por la edad le diría que estuviese tranquila. Es muy poco probable que pueda tener un cáncer de piel en el momento actual. Hay factores de riesgo que pueden ser evitables y el más importante es la exposición al sol. Pero hay otros, como los genéticos, que no se pueden controlar. Tener hábitos saludables de exposición solar, como aplicarse fotoprotección, es algo que podemos hacer todos y que en este caso puede ayudar. A esta persona, le digo que es importante que vaya a revisiones periódicas. También existen en la actualidad campañas, nosotros participamos en una llamada Euromelanoma, que consisten en concienciar a la población de la importancia de hacer seguimientos para que el diagnostico precoz sea la clave para que el pronóstico no sea muy malo si aparece un cáncer de piel.

¿Qué consejos puede dar respecto a las cremas de protección solar? Doctor Suárez: Tiene que ser una fotoprotección alta, mínimo con un factor 30, preferiblemente 50. Y la reaplicación ha de ser frecuente. No sirve solo una vez, hay que hacerlo cada hora y media o dos horas. Y aplicarla un poco antes porque muchas veces tienen filtros químicos que la piel ha de absorber. Lo normal es ponerse el fotoprotector en casa, no en la playa, y aplicarlo de forma frecuente y en cantidad suficiente. La gente se pone muy poco fotoprotector. El bote dura todo el verano y eso no puede ser. Tiene que durar una semana si se va todos los días a la playa. Hay que ser alegre a la hora de la aplicación para que realmente proteja.

¿Es pronto que una joven de 18 años se depile con láser? ¿Es seguro? Doctora Marquet: Es una edad adecuada. Los que más eficacia y seguridad han demostrado son el alejandrita y el de diodo.

La depilación láser, ¿mejor en verano o en invierno? Doctora Marquet: Sobre todo si se usa el alejandrita, que en el fototipo español medio es el más eficaz, hay que estar lo más blanca posible porque la luz del láser es absorbida por la melanina del pelo. Lo ideal estar muy blanca y tener el pelo lo más oscuro posible. Recomendaría no tomar el sol un mes antes de la sesión.

Tengo calvas después de hacerme unas rastas, ¿qué puedo hacer antes de que me caiga más pelo? En unos días me quitaré las rastas. Doctor Sánchez del Río: es una buena solución lo primero que va a hacer. El pelo se puede caer por muchas cosas, pero el único mecanismo externo que produce caída es la tracción continuada. Me da pena ver a niñas pequeñas con trencitas tan tensas. A la larga lo van a pagar.

¿Qué se puede hacer ante la piel atópica? Doctor Sánchez del Río: Aconsejamos que el baño sea corto y rápido, secarse e hidratarse muy bien. También hay escuelas de atopia y nosotros contamos con un experto, el doctor José Ramón Curto. Y estamos trabajando en esa línea, formando a la gente a través de talleres.

¿El uso moderado de los rayos UVA puede generar problemas en la piel a largo plazo? Doctor Suárez: No podemos recomendar fuentes de radiación ultravioleta artificiales. Sobre todo porque son una exposición añadida a la que ya tenemos natural. Aunque con exposiciones muy limitadas, para un caso puntual, no pasa nada por tres, cuatro o cinco sesiones.