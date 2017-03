Controles de próstata a los 50 años

Los urólogos Luis Rodríguez Villamil, Iván González Rodríguez y Rodrigo Gil Ugarteburu, del Instituto Insuas Urología, respondieron ayer a las cuestiones planteadas por los lectores de EL COMERCIO a través de Facebook Live sobre asuntos médicos relativos a los problemas de próstata, la incontinencia urinaria o el cáncer de riñón o vejiga, entre otros muchos.

¿Qué es Insuas y qué se van a encontrar los pacientes? Rodrigo Gil Ugarteburu: surge de cinco urólogos con un objetivo común, desarrollar una medicina de excelencia. Cada uno de nosotros estamos especializados en un determinado área, ya que es complicado que una misma persona pueda abarcar todas las técnicas y especialidades. Empezamos en el año 2013 en el Hospital de Begoña y ahora también en la clínica de El Molinón

¿Cuáles son los principales síntomas del cáncer de riñón? Luis Rodríguez Villamil: se trata de un cáncer asintomático en los primeros estadios. El diagnóstico se realiza por otras patologías, como dolores de espalda. A media que el tumor va a avanzando y no hay diagnóstico sí que puede haber síntomas como sangrado o sensación de masa, pero no es lo habitual. Los diagnósticos suelen ser casuales.

¿Cómo se trata? Rodríguez Villamil: el tratamiento es quirúrgico. Cuando el tumor es pequeño se hace una cirugía parcial sin quitar el riñón. Si es avanzado, se pude llegar a extirpar el órgano en su totalidad.

¿Cada cuánto tiempo se deberían realizar revisiones urológicas? Rodríguez Villamil: en la actualidad hay bastante conciencia sobre la necesidad de hacer controles médicos. En torno de los 50 años los varones tendrían que hacer revisiones para diagnosticar cáncer de próstata. Con antecedentes familiares, deberían empezar a los 45 o incluso antes.

¿Qué es la hiperplasia de próstata y cuándo debe consultarse? Iván González Rodríguez : es un crecimiento de la próstata alrededor de la uretra que con los años va creciendo y comprimiendo el cuello de la uretra, que hace que la vejiga se vuelva hiperactiva. Puede acabar ocasionando problemas serios como infección de orina, piedras en la vejiga o lesiones renales.

¿Qué técnicas se emplean para solucionar las patologías de próstata? Gil Ugarteburu: son técnicas endoscópicas mínimamente invasivas con las que se consigue que el paciente se reincorpore a su vida cotidiana en pocos días.

¿Vestir con ropa muy ajustada es perjudicial? Rodríguez Villamil: es una pregunta controvertida porque no hay evidencias científicas. No creo que no es conveniente ni prendas muy ajustadas ni ropa muy amplia que no nos proteja.

¿La presencia de sangre en la orina es síntoma de un cáncer? Gonzalez Rodríguez: sí, es el principal síntoma con el que se puede detectar el cáncer de vejiga. Hay que acudir de forma urgente al urólogo. Aunque a veces se debe a otras patologías, hay altas probabilidades de que se padezca un tumor de vejiga, más probable cuanta más edad y cuanta más sangre. Las primeras pruebas son una ecografía y un estudio interno de la vejiga.

¿Cuáles son la principales causas del cáncer de vejiga? Gil Ugarteburu: hay una serie de factores de riesgo, el de mayor peso es el tabaquismo, que multiplica el riesgo de padecerlo. También puede influir estar expuesto a determinadas sustancias químicas y materiales.

¿Qué son los cólicos renales y cómo se previenen? Rodríguez Villamil: es la presencia de piedras en la vía urinaria, una patología muy frecuente, ya que en torno al 15% de la población va a tener un episodios de cólicos en algún momento de su vida. No existe una prevención común, la más frecuente es la acumulación de calcio, pero también padecer ácido úrico o determinadas infecciones. El principal consejo para evitarlo es tener una dieta rica en verduras y fruta, aumentar la ingesta de líquidos y disminuir la ingesta de sal.

¿Cuáles son los tratamientos más eficaces? Rodríguez Villamil: dos terceras partes de los pacientes expulsan las piedras de forma espontánea. Si no salen por sus propios medios después de días, se puede recurrir a la cirugía endoscópica o a la conocida como la bañera, que da buenos resultados.

¿La incontinencia urinaria tiene solución? Gil Igarteburu: existen tratamientos como ejercicios para el suelo pélvico y otros quirúrgicos para que la uretra tenga una mayor soporte. Para la incontinencia hiperactiva están dando muy buenos resultados las inyecciones de bótox, que consigue paralizar el exceso de actividad muscular de la vejiga. Se logra mejorar en un 93% la calidad de vida de este tipo de pacientes.

¿La práctica del ciclismo provoca infertilidad? Rodríguez Villamil: no está relacionado.

¿Pero puede provocar problemas de próstata? Rodríguez Villamil: mantener una postura incómoda durante mucho tiempo puede dañar la zona y ocasionar un dolor del perineo. El consejo médico es que utilice un sillín cómodo y a ser posible un sillín prostático.

¿La eyaculación precoz tiene solución? Gil Ugarteburu: los médicos urólogos en estos aspectos tenemos una participación casi de invitados, ya que en la mayoría de las ocasiones influyen factores psicológicos. Pero existen tratamientos por vía oral que triplica el tiempo antes de la eyaculación.

¿Los hombres que se someten a una vasectomía pueden después tener eyaculaciones? González Rodríguez: sí, puede eyacular, ya que la mayor parte de la sustancia no se produce en los testículos. Se utiliza una pequeña incisión a cada lado del escroto para seccionar el conducto por el que circulan los espermatozoides, por lo que el hombre continuará eyaculando pero sin espermatozoides.

¿La retención de líquidos está relacionada con una patología urinaria? González Rodríguez: hay que diferenciar entre retención de líquidos y de orina. Los líquidos es que no llegan a los riñones y está más relacionado con la medicina interna. La orina está relacionada con la obstrucción del aparato escretor.

¿Hay que operar siempre la fimosis? Rodríguez Villamil: si no da problemas no es necesario. Antes a los niños los operaban siempre, pero el uso de pomadas corticoides está demostrado que disminuye los problemas.