El ginecólogo Pedro de la Fuente, director del Centro de Fecundación in Vitro de Asturias (Cefiva); Julio César Quintana, especialista en obstetricia, y la bióloga Luz María Rodríguez respondieron ayer todas las dudas que les plantearon los lectores de EL COMERCIO, a través de Facebook Live, sobre las técnicas asistidas al embarazo y los tres quisieron dejar muy claro lo importante que es la edad de la mujer para que estos procesos tengan éxito. Tal es así que De la Fuente sentenció: «A las mujeres, no dejéis que se os pase el arroz».

¿Cuándo debe darse cuenta una pareja de que tiene problemas de fertilidad? Pedro de la Fuente: Si después de un año y medio intentándolo no ha conseguido un embarazo, debe acudir a un centro especializado, pero todo es matizable, porque depende de la edad de la mujer. Si es mayor de 35 años no hay que esperar ese tiempo; quizá al año hay que ponerse en guardia.

¿En qué influye la edad? Pedro de la Fuente: Influye muchísimo. El ovario se va agotando de manera inexorable. Es un órgano que tiene caducidad. Se haga lo que se haga, va a llegar la menopausia igual que en tiempos de los romanos. Hoy, una mujer de 50 años está estupenda, pero el ovario se desgasta igual que a principios del siglo XX, cuando una mujer de esa edad era una anciana. Es un desgaste genético. Pero hay que tener en cuenta que la edad también influye en anomalías genéticas y las mujeres lo han de tener muy presente.

¿Qué puede decir a quienes quieren retrasar la maternidad por cuestiones laborales? Luz María Rodríguez: La esperanza de vida ha aumentado muchísimo, pero las características reproductivas de la mujer no se movieron. Hace cien años acababa a los 40, más o menos, y sigue igual. No se debe esperar, porque los óvulos van bajando en cantidad y calidad.

¿Cuál es más importante, el óvulo o el espermatozoide? María Luz Rodríguez: El óvulo es mucho más importante. En los primeros estadios del embrión está regido por el óvulo hasta el día tres. Después es cuando se manifiesta la parte masculina. Además, el óvulo también tiene la capacidad de reparar daños del espermatozoide.

¿Cómo es la técnica para preservar la fertilidad? Julio César Quintana: Lo primero es valorar el estado reproductivo de la mujer, saber cómo están los ovarios, cuántos óvulos y de qué calidad. No es lo mismo a los 25 años que a los 38. Se hace un análisis de sangre para ver el estado de las hormonas y una ecografía vaginal. Si hay que hacer la preservación, se hace una estimulación del ovario para que tenga más óvulos y los ovocitos maduros que se puedan sacar se criopreservarán. Todo esto requiere de un tratamiento y entrar en quirófano con una pequeña sedación. Pedro de la Fuente: El quiz está en poder acumular el mayor número de ovocitos posible.

¿Se consiguen positivos a la primera? Pedro de la Fuente: La reproducción es un fenómeno fundamentalmente repetitivo. Necesitamos repetir los ciclos para que uno funcione. El mecanismo de selección natural es muy importante y lo hay que tener en cuenta. La edad del óvulo influye mucho en todo y, por ejemplo, para mujeres menores de 30 años hay más del 50% de éxito a la primera. Si una mujer está cerca de los 40, baja a entorno al 20%.

¿Las técnicas asistidas de embarazo aumentan el riesgo de que se produzcan anomalías genéticas? María Luz Rodríguez: No. No manipulamos genéticamente. Solo ponemos en contacto un óvulo con un espermatozoide.

¿Se puede ser padre tras una vasectomía? María Luz Rodríguez: Sí. Es una práctica bastante común, sobre todo cuando un hombre tiene una nueva pareja. Se pueden obtener espermatozoides del testículo.

¿Cuál es el mejor momento del ciclo para quedarse embarazada? Pedro de la Fuente: El momento idóneo es cuando está ovulando. Pero la fertilidad no es un momento concreto, son varios días. Es cierto que el óvulo dura poco, unas 24 horas, pero el espermatozoide puede llegar a los cinco días.

¿Cómo es el proceso de congelación de embriones? Luz María Rodríguez: Hacemos vitrificación, porque no se forman cristales de hielo. Los embriones los criopreservamos y se conservan intactos, igual que cuando estaban frescos.

Llevo un año intentando quedarme embarazada y todo el mundo me dice que lo conseguiré cuando me relaje. ¿Es cierto? Pedro de la Fuente: Es cierto que cuando una mujer quiere quedarse embarazada no se lo quita de la cabeza. El estrés puede influir de una manera negativa, pero no sabemos cómo. Hay que darse cuenta de que se producen embarazos en las guerras...

¿Hay esperanza de quedarse embarazada para las mujeres de 40 años? Julio César Quintana: Tampoco es imposible. Las tasas de embarazo bajan, pero tenemos alternativas para mejorar las posibilidades. Otra opción es la donación de ovocitos, de mujeres menores de 35 años y con características físicas similares a la mujer receptora. Hay quien dice que no tendrá nada de la madre, pero se sabe que el útero de la mujer puede modelar los genes, por lo que tendrá mucho más de la receptora de lo que se piensa.

¿Hay suficientes donaciones? Pedro de la Fuente: Hay que encender la llama solidaria de los jóvenes. Hay muchos ovocitos que se les van a restar a las mujeres cada mes y para ellos, millones de espermatozoides que se desperdiciarán cada día. Hay muchas personas solidarias que se han de dar cuenta de que para muchos la única posibilidad que tienen para tener hijos es que los ayuden donando.

¿Se pueden congelar los espermatozoides? María Luz Rodríguez: Llevamos más de 30 años haciéndolo. Los espermatozoides son mucho más duros que los óvulos, que tienen el problema de que tienen mucho citoplasmas y se pueden crear cristales de hielo, por lo que para ese caso se optó por la vitrificación.

¿Qué recomendación se puede dar a las mujeres que se quieren quedar embarazadas? Pedro de la Fuente: «No dejéis que se os pase el arroz».