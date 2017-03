«Muchas quieren el pecho de Pataky»

60 minutos que supieron a poco. ¿Caducan los implantes mamarios?, ¿cuántas veces me puedo hacer un lifting?, o, ¿se puede reconstruir un pecho tras un tumor?, fueron las preguntas más reiteradas. Pero hubo muchas más para los cirujanos Jesús Barón y Lourdes Cosío, de la Clínica Barón. Los especialistas en estética y plástica respondieron ayer en directo, a través de Facebook Live, a las preguntas de los lectores dentro de las jornadas de salud 'online' de EL COMERCIO.

¿Se pueden operar las mamas durante la lactancia? Jesús Barón: De ninguna manera. Si la operamos en ese momento, luego vendrá la involución postparto y actuará sobre el resultado final.

¿Cuánto peso se puede perder con una liposucción? Jesús Barón: La liposucción no es un sistema para adelgazar. Se debe perder peso antes de operarse. Con una liposucción se pierden entre 300 y 1.500 gramos. Las masivas están contraindicadas.

¿Son posibles varias cirugías a la vez? Lourdes Cosío: No es cuestión de número, sino del tipo. Hay cirugías que no se deben hacer a la vez, como nariz y párpados.

¿Qué es una operación de párpados? Lourdes Cosío: Puede ser del superior o del inferior. La del párpado superior consiste en quitar un exceso de piel y disimulamos las cicatrices con los pliegues. Si solo se interviene el párpado superior, en cinco o seis días hay una buena recuperación. En el párpado inferior lo que se hace es retirar las bolsas. Esa intervención necesita sedación, pero, como la otra, es ambulatoria.

¿Quién opera las arañas vasculares? Jesús Barón: Los cirujanos plásticos podemos hacer esa intervención. El resultado es muy bueno, como en los puntos rubí en el escote. Es un tratamiento eficaz y definitivo.

¿Cambiar implantes cada diez años? Lourdes Cosío: Esa fue una idea muy extendida al principio, porque las casas tenían una garantía de diez años. Pero el implante no caduca. Solo es necesario cambiarlo cuando hay algún problema que lo justifique. Es decir, en caso de ruptura, en la que sí influye el año que tenga el implante, y en la contractura capsular. Con las nuevas técnicas, reducimos el riesgo de contaminación al mínimo.

¿Han evolucionados los implantes? Lourdes Cosío: Sí. Al principio eran implantes redondos, ya que la estética surge de la reconstrucción tras un cáncer. Pero aquellas semiesferas resultaban poco naturales. Se creó el implante anatómico, con forma de lágrima o de gota. La inmensa mayoría son ahora de esas características.

¿Estética a la vez que se corrige una obstrucción nasal? Jesús Barón: No solo se puede, se debe. Las intervenciones nasales tienen un margen de error muy pequeño. Cualquier cirugía secundaria de nariz siempre es mucho más complicada.

¿Hay arreglos nasales sin quirófano? Jesús Barón: Solo para deformidades mínimas, son casos excepcionales.

No operarse antes de los 18

¿Hay edad para operarse? Ambos: Lo natural es no hacerlo antes de los 18 años, aunque hay que analizar cada caso. ¿Hasta cuando? El límite no lo marca tanto la edad como la salud. No se debe intervenir a una persona que tenga algún tipo de problema de salud. Una ventaja de la cirugía plástica es que es electiva, no estamos presionados por la urgencia de la enfermedad. Cuando uno se opera hay que hacerlo en condiciones óptimas.

¿Se quitan lunares sin cicatriz? Jesús Barón: El lunar siempre se debe extirpar y enviar a analizar. El porcentaje de malignación existe. Hay manchas que pueden ser benignas. El resultado final puede ser más agradable estéticamente, pero eso lo tiene que valorar el profesional.

Cirugía de famosos. Pataky versus Stallone. Jesús Barón: (Risas). Comparto con la lectora que pregunta si es mejor la cirugía que se ha hecho Elsa Pataky que la de Stallone en que ella está espectacular y él tiene cirugías en exceso. La clave está en buscar la naturalidad. Muchas pacientes vienen con fotos de Pataky en topless buscando el mismo resultado, que es muy natural. La filosofa del cirujano es intentar mejorar los aspectos de envejecimiento para dar una apariencia natural. No debe haber exageración en el tratamiento. Me refiero a esos labios tan gruesos o esas caras tan estiradas que parecen asustadas. Lourdes Cosío: El objetivo de la cirugía estética es ayudar a alguien a sentirse mejor. Cuando dudas entre si estás ayudando o haciendo una caricatura hay que parar.

¿Es definitiva la depilación con láser? Lourdes Cosío: Sí, es definitiva, aunque depende del aparato. Hay que atacar el pelo y acabar con él, respetando siempre la piel. Si no aparecen complicaciones en forma de manchas o quemaduras.

¿Tiene solución una cicatriz hundida tras un cáncer de mama? Jesús Barón: Sí. Los avances en el cáncer de mama son espectaculares. Ahora se extirpa el tumor y luego se aplica radioterapia. Eso hace que las cicatrices queden duras y hundidas. Existe un tratamiento para ellas relativamente novedoso. Tiene siete años. Se saca grasa del propio organismo, se procesa y, con cánulas muy finas, se introduce en ese tejido fibroso. Obtenemos una doble mejora. Se da volumen y ese tejido graso, con células madres, mejora espectacularmente la calidad de la piel,

¿Alguien no puede ponerse bótox? Jesús Barón: Es una técnica con contraindicaciones muy escasas. Salvo que alguien esté utilizando antibiótico, todo el mundo puede recibirla. Sus efectos secundarios más habituales, la asimetría o la parálisis de algún músculo, no son definitivos. En tres o cuatro meses se recupera de manera natural. Siempre y cuando lo practique un profesional, las complicaciones no existen. Para tener un efecto continuado, hay que aplicarlo cada cinco o seis meses. eso sí, cuanto más veces se aplica, más duran los efectos.

¿Se puede reconstruir un pezón? Lourdes Cosío: Sí, tras una intervención de cáncer de mama se puede reconstruir el pecho y el pezón. Siempre que esté sano. De hecho, animo a todas las mujeres que pasen por ese proceso a hacérselo. Se borra un recuerdo permanente.

¿Se puede curar la enfermedad de Dupuytren (engrosamiento anormal de la palma de la mano) sin cortes? Jesús Barón: Sí, de hecho, es una técnica muy novedosa. En España somos pocos centros los que la aplicamos. Con esta técnica no se dan cortes. El paciente no tiene que estar días con la mano vendada.

¿Hay aumentos de labios sutiles? Lourdes Cosío: No solo los hay, sino que se debe evitar la cirugía estética que no sea natural. Se puede aumentar el labio y que nadie se dé cuenta. Hay que huir de esas deformaciones que se ven... De hacer personas en serie, todas iguales.

¿Es compatible la lactancia con una reducción de pecho? Jesús Barón: Sí. Aunque con una mama operada nunca se sabe, sí es posible dar de mamar tras una reducción.

¿Cuántos lifting se pueden hacer? Ambos: A tres nunca hemos llegado. Como mucho, dos. Los cirujanos plásticos estamos empeñados en transmitir un mensaje: que acudan a un profesional formado, a un cirujano plástico titulado. Es la mejor manera de evitar complicaciones, todos podemos comer errores, pero es menos probable que ocurran cuando se acude a un profesional. No se debe frivolizar con la estética. Solo hay que operar si se mejora la calidad de vida.