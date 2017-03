«El deporte no predispone a la muerte súbita»

Los casos de muerte súbita en deportistas o los nuevos anticoagulantes sustitutos del Sintrom fueron algunas de las inquietudes que centraron una nueva jornada del Mes de la Salud en Asturias de EL COMERCIO, dedicada ayer a la cardiología. En la consulta celebrada vía Facebook Live, los doctores Alberto Batalla, Premio de Investigación del Área Sanitaria V, e Ignacio González Fernández, presidente de la Sociedad Asturiana de Cardiología, dieron respuesta a las dudas de los lectores.

¿Por qué es importante conocer las cifras de colesterol, de la tensión arterial o de la glucosa? Ignacio González: Están dentro de la prevención. Debemos luchar contra el tabaco, para mí lo más tóxico. La gente suele relacionar el tabaco con cáncer, pero está demostrado que es mucho más dañino para el sistema vascular. Si eso se une a diabetes, colesterol o triglicéridos o si el paciente es hipertenso, reúne todas las condiciones para tener riesgo vascular alto.

¿Es el infarto una enfermedad genética? Alberto Batalla: No es un solo gen el que determina que vayamos a desarrollar infarto. Hay múltiples genes, algunos conocidos y otros no. Conviene saber si en la familia hemos tenido un incidente vascular antes de los cincuenta años, eso nos predispone. Lo realmente importante es cuidar bien los factores de riesgo. Depende de cómo hagamos las cosas infartaremos o no.

Si he tenido un infarto hace pocos meses, ¿puedo viajar en avión? Ignacio González: El riesgo del infarto pasado unos meses es mínimo. Va a depender del tipo de arteria que tenga afectada y de la repercusión que haya tenido la lesión sobre la masa muscular. Si es un 'infartín' que coge una arteria secundaria, ese paciente puede hacer vida normal y hasta pilotar el avión.

Tengo una angina de pecho con tres bypass y tres stems, ¿qué tipo de ejercicio puedo hacer? Ignacio González. Fuera de la Seguridad Social una de las cosas que me gusta hacer es provocar a aquellos pacientes que tienen lesiones severas y están asintomáticos. La Seguridad Social bastante tiene con los que presentan síntomas. Yo lo que hago es provocarles con tests de esfuerzo para determinar si alguno de los bypass está obstruido.

¿Qué son las extrasístoles y cuál es su peligro? Alberto Batalla: No es más que un latido cardíaco adelantado. El 30% de la población sana las tiene. La impresión es que falta un latido. Desde el punto de vista cardiológico no tienen importancia. Si sabemos que no hay cardiopatía estructural, hay que tranquilizar al paciente.

¿Cuándo recomiendan hacer la primera visita al cardiólogo? Alberto Batalla: Lo más importante es controlar los factores de riesgo. Si aparece algún síntoma que no hemos tenido nunca, como fatiga al hacer deporte, dolor de pecho o alguna palpitación es el momento de ir al cardiólogo. Pero no hay una edad concreta a partir de la cual se deba acudir.

Ignacio Batalla: Si tienes carga genética, sí se debe adelantar una revisión precoz. Si tienes factores de riesgo, también.

¿Por qué se producen tantas muertes súbitas en el deporte? Alberto Batalla: No hay que dramatizar. El número de muertes súbitas en gente joven deportista es de unos 25 casos al año. Son casos muy dramáticos, pero hay 30.000 muertes súbitas no relacionadas con el deporte. Por tanto, el deporte es bueno. No predispone a la muerte súbita.

Ignacio González: Hace unos años murió un jugador del Sevilla, Puerta. Un chico que presentaba síntomas de desfallecimiento y síncopes frecuentes. No me puedo explicar cómo el médico del club no buscó el motivo de la muerte. Entonces califiqué de frivolidad disponer de esa cantidad de dinero para fichajes y que un chico que se caía no hubiese sido estudiado con más empeño.

¿Hasta qué punto son importantes las pruebas de esfuerzo en el mundo deportivo? Alberto Batalla: Depende de si es deporte recreacional o deporte de competición. Lo que me preocupa es la gente que hace deporte federado, ahí debería hacerse una historia clínica, una exploración física y un electrocardiograma. En deportistas de competición se recomienda un test de esfuerzo anual. Quien vaya a hacer un medio maratón y tenga factores de riesgo previo, como haber fumado, también debería hacer el test de esfuerzo.

¿Cuáles son las recomendaciones para un corazón sano? Ignacio González: No fumar, no hacer vida sedentaria y evitar las comidas copiosas, pero sin perder calidad de vida. Por ejemplo, comer todos los días con un vaso de vino tinto, que contiene polifenoles y protectores muy importantes. Incluso una cerveza. Los últimos estudios demuestran que es mejor que tenga alcohol para la prevención vascular.

¿Existen anticoagulantes naturales? Alberto Batalla: Creo que se refiere a la homeopatía. No tengo nada en contra de ella, pero no hay ningún estudio que diga que está al mismo nivel que los anticoagulantes. La homeopatía está bien, pero hasta un límite.

Ignacio González: No sabemos sus consecuencias. Los estudios fármacos son caros porque se hacen muy bien. Con esas hierbas, si dentro de tres años aparece un cáncer de colón no sabremos si tuvo algo que ver.

¿Se puede sustituir el Sintrom por otros fármacos como el Plavix o el Adiro? Alberto Batalla. De toda la vida anticoagulamos con el Sintrom. ¿Alternativas al Sintrom? Ya hay fármacos que son superiores. Con menos hemorragia cerebral, que no requieren controles, con una dosis menor de fármaco y sin interacción con las comidas.

Ignacio González: Tengo la ética de dar a los pacientes lo mejor y no voy a volver a recetar a los pacientes el Sintrom. Otra cosa es lo que digan las guías o la Seguridad Social, son fármacos muy caros y hay muchos palos en las ruedas.