«Dormir bien nos hace estar bellos»

Los doctores Santiago Llorente, Alba Fernández y Liliana Pérez, profesionales de la Clínica Doctor Llorente, especializada en los trastornos del sueño, fueron los encargados de clausurar ayer las charlas médicas del 'Mes de la Salud', que todos los lectores pudieron seguir a través del Facebook Live de EL COMERCIO. Los tres sacaron a relucir la importancia del sueño en la vida diaria de cualquier persona y cómo influye en cuestiones tan distintas como la belleza o los accidentes de tráfico, por lo que reclaman una mayor conciencia social sobre la importancia de los trastornos del sueño.

¿Qué son los trastornos del sueño? Liliana Pérez: es un grupo de enfermedades muy amplio que nos afectan mientras dormimos. En torno al 20% de la población tiene alteraciones del ciclo normal del sueño.

¿Somos conscientes de la relevancia del sueño en nuestras vidas? Santiago Llorente: hay muy poca conciencia social y profesional de la relevancia que tiene sobre la sociedad en general. Solo entre el 5% y el 9% de los trastornos del suelo están tratados. La mayoría no están diagnosticados ni tratados.

¿Qué relación hay entre el sueño y la belleza? Alba Fernández: dormir bien y tener un sueño reparador nos hace estar bellos. Cuando descansamos bien, la piel está más lozana. Al descansar mal es cuando aparecen los signos de fatiga, como las ojeras.

¿Cuál es el trastorno más frecuente? Liliana Pérez: la apnea del sueño, que es más frecuente en los varones. Pero hay muchas personas infradiagnosticadas, que es el gran peligro.

¿Cuántas horas hay que dormir? Santiago Llorente: no está demostrado que haya un número de horas. Decir que siete u ocho es la generalidad. Pero con menos horas, si el sueño es reparador, no hay ninguna preocupación. Se suele decir que hay que dormir las mismas horas que estando de vacaciones, en total relax. Liliana Pérez: lo más importante es que el funcionamiento durante el día no se vea comprometido.

¿Cuál es la patología de la hipopnea del sueño? Santiago Llorente: la apnea es realizar pausas de respiración durante el sueño que duran unos diez segundos. En la hipopnea, la vía aérea se estrecha del 30% al 90%, con microdespertares en los que el cerebro entra en funcionamiento, aunque no nos demos cuenta. En este caso, no es tan detectable por el acompañante, generalmente la pareja.

¿Qué soluciones puede haber? Santiago Llorente: medidas de higiene del sueño, dispositivos de avance mandibular, de presión continua con flujo de aire o técnicas quirúrgicas.

¿Es normal tener insomnio en la recta final del embarazo? Liliana Pérez: sí, por la propia incomodidad del embarazo a la hora de dormir, pero también por los cambios en las hormonas.

¿Qué ocurre cuando una persona duerme y se despierta más agotado? Liliana Pérez: puede ser una señal de alarma de una apnea del sueño, porque se han podido producir microdespertares y el cerebro no descansó como debiera.

¿Cómo puede afectar a la vida diaria? Liliana Pérez: con cansancio y somnolencia durante el día, lo que limita el funcionamiento en la vida normal y laboral. Santiago Llorente: según la arquitectura del sueño, entramos en sueños muy profundos de quince minutos, que es lo que llamamos fase REM. El organismos está en total relajación, con movimientos oculares, pero el cerebro está en máxima actividad. Con la apnea, el cerebro no puede llegar a esa fase, que deberíamos alcanzar cuatro veces cada noche. Puede causar depresión y ansiedad. Por eso, más importante que las horas que dormimos es entrar en esos periodos de sueño REM.

¿Cuál es la postura idónea para dormir? Alba Fernández: a nivel de estética, boca arriba y con la cabeza un poco elevada respecto al cuerpo, para evitar arrugas en la cara. Santiago Llorente: lo normal es que vayamos cambiando de posturas para que todos los músculos se vayan relajando. Pero la apnea es más fácil que aparezca cuando se duerme boca arriba.

¿Cómo puede incidir en la conducción? Santiago Llorente: más de 40.000 accidentes al año se deben a los trastornos del sueño. Es equiparable a los que hay por exceso de velocidad o consumo de alcohol o drogas. Es un 30% del total de los accidentes y por lo general se producen una hora después del inicio de la conducción, debido a la monotonía y a una postura relajada. Además, son accidentes más graves, porque no hay frenada previa en los choques frontales. Todo esto genera un importante gasto sanitario, de bajas laborales y de rehabilitación, además de la cuestión emocional. Por eso creemos que es importante que haya mayor conciencia social sobre los trastornos del sueño.

¿Cómo influye el sueño en las personas que trabajan a turnos? Liliana Pérez: influye mucho. Hay un trastorno del ritmo circadiano al que cuesta mucho acostumbrarse. Existen terapias para que al dormir el sueño sea reparador.

¿Y los dispositivos tecnológicos? Liliana Pérez: todos los dispositivos, ver la televisión desde la cama o incluso leer activan el cerebro y no es lo que perseguimos. Hay que ir a la cama lo antes posible.

¿Los trastornos del sueño pueden afectar a los niños? Santiago Llorente: sí. Hay que prestar atención a cualquier signo de hiperactividad y agresividad o, al contrario, si están muy decaídos por el día. Se estima que afecta al 1% de los niños y la causa más frecuente suele ser la hipertrofia amigdalar.

¿Por qué una persona puede roncar más durante el fin de semana que los días de semana? Liliana Pérez: porque se bebe más. El alcohol es un relajante muscular y al dormir los músculos se van a relajar, por lo que es más fácil que se ronque.

¿Hay remedios naturales para ayudar a dormir bien? Santiago Llorente: existen infusiones que a la gente les relaja. La teína y la cafeína son estimulantes, por lo que no se deben tomar. También hay un elemento de sugestión que hace que la persona se relaje y eso no es malo.