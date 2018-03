«Es muy frecuente que el cáncer de próstata sea asintomático» 44:01 Guillermo Cruceyra, Rodrigo Gil, la periodista Saray Martínez e Iván González. / FOTOGRAFÍAS: PALOMA UCHA Los especialistas aconsejan que los hombres acudan a una revisión a los cincuenta años y que adelanten la cita si hay antecendentes de tumores en la familia PALOMA LAMADRID GIJÓN. Jueves, 22 marzo 2018, 04:28

Insuas surgió de la unión de cinco urólogos cuyo objetivo era subespecializarse en las distintas áreas de esta rama médica. Los doctores Guillermo Cruceyra Betriu, Rodrigo Gil Ugarteburu e Iván González Rodríguez, integrantes de Insuas, respondieron ayer a las preguntas planteadas por los lectores en la sesión del segundo Mes de la Salud en Asturias, organizado por el diario EL COMERCIO y patrocinado por Sanitas.

¿A qué edad se recomienda realizar la primera visita al urólogo?

González: «En ausencia de problemas o síntomas, se considera adecuado que los varones acudan a los cincuenta años si son de raza blanca y no tienes antecedentes de cáncer prostático. En el caso de hombres con antecedentes de cáncer o de raza negra, que padecen este tumor con más frecuencia y de un modo más agresivo, se aconseja que este control se inicie antes. La revisión tiene dos objetivos: diagnosticar de manera temprana, cuando el tumor es curable, y tratar así los síntomas de ese crecimiento prostático que se produce con la edad y suele dar problemas a partir de los cincuenta. Por encima de los 70 ó 75 años, en pacientes que no hayan tenido un tumor prostático o no padezcan síntomas significativos de crecimiento prostático, pierden un poco la importancia esos controles».

¿Cuáles son las patologías más frecuentes?

González: «La más frecuente es el crecimiento prostático excesivo. Con la edad, todos los hombres tienen este aumento y hasta cierto punto no hay problema, es normal que la próstata vaya creciendo porque el influjo de la testosterona la hace crecer. Cuando es excesivo o da problemas, sí es necesario aplicar un tratamiento. Es muy frecuente que el cáncer de próstata sea asintomático al inicio y es muy habitual en hombres a partir de cierta edad. En general, entre los urólogos decimos que se muere con cáncer de próstata, pero no de él».

¿Cómo se trata un prolapso vaginal?

Gil: «Tradicionalmente se hacía cirugía mediante material sintético, pero esta técnica tenía una tasa de recidiva bastante importante. A partir de 2011, las autoridades sanitarias la desaconsejaron por repercusiones irreversibles en cuanto a molestias y dolor durante las relaciones sexuales. Entonces se empezó a usar la vía abdominal, que es la técnica que usamos en Insuas. No se encuentra en muchas clínicas porque es necesario saber hacer cirugía laparoscópica».

¿La sidra ayuda a evitar las piedras en el riñón?

Cruceyra: «La sidra es diurética y en este sentido sí ayuda, pero no estoy diciendo que hay que beber sidra para ello. Para evitar la litiasis en el riñón es muy importante beber bastante líquido. La sidra es perfectamente válida, pero con moderación».

¿Cuáles son los síntomas de la vejiga hiperactiva?

Gil: «El principal es la urgencia miccional, el deseo imperioso de orinar. Otro síntoma es el aumento de la frecuencia miccional y la nocturia (el deseo de orinar interrumpe el sueño). El perfil del paciente es una mujer de mediana edad que tiene constantemente ganas de orinar, lo que merma mucho su calidad de vida».