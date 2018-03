«La cifra asturiana de suicidios es espeluznante. No debemos callar» Tamara Rodríguez y Teresa Pérez-Espinosa, con la periodista Saray Martínez. / AURELIO FLÓREZ La profesionales del Grupo Pérez-Espinosa aseguran que las patologías de salud mental «tienen cura» con «un buen diagnóstico y seguimiento continuado» CHELO TUYA GIJÓN. Jueves, 15 marzo 2018, 00:26

«¿Qué hemos hecho mal en Asturias para tener la tasa de suicidio más alta de Europa? Probablemente, ocultarlo. La cifra es espeluznante. No debemos callar». Así quedó claro en la cita de ayer del II Mes de la Salud en Asturias. Organizado por EL COMERCIO, con el patrocinio de Sanitas, las expertas del Grupo Pérez-Espinosa, la psiquiatra Teresa Pérez-Espinosa y la psicóloga Tamara Rodríguez Cardín dieron, a través de una emisión en directo en Facebook Live, las claves para tener buena salud mental.

¿Cuáles son las enfermedades de salud mental más frecuentes?

Teresa Pérez-Espinosa: «Una salud mental adecuada es la que tiene una persona consciente de sus capacidades y debilidades. La que tiene capacidad para afrontar situaciones normales de la vida, no las extraordinarias. En salud mental, la enfermedad más frecuente es la depresión, seguida de la ansiedad».

¿Hasta qué punto?

Teresa Pérez-Espinosa: «La depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo. Cubre todas las etapas de la vida. Cada vez tenemos más cuadros depresivos en la infancia y en la adolescencia».

¿Hay un perfil de enfermo?

Teresa Pérez-Espinosa: «Encontramos el doble de afectación en la mujer. Es una paciente de mediana edad, que viene con muchos tratamientos previos, no en primera consulta. La depresión es una enfermedad muy grave, supone un sufrimiento enorme y dura mucho tiempo. Al paciente le decimos que no arroje la toalla, que de ese sufrimiento se sale. La salud mental no es la ausencia de problemas, sino saber llevarlos».

La depresión endógena, ¿se cura?

Teresa Pérez-Espinosa: «Todo tipo de depresión tiene, sobre todo, mejoría. El paciente debe saber que no es como la vesícula, que te la quitan y te curas. Una depresión necesita estar bien diagnosticada, recibir el tratamiento correcto y un seguimiento continuado. No es posible que estés tomando una medicación mucho tiempo y no mejores».

¿Cuánto pueden durar los síntomas de la ansiedad?

Tamara Rodríguez Cardín: «Es importante hacer una buena evaluación y acudir a un profesional. Los síntomas característicos son taquicardia, alteración de la respiración, sudoración, palidez, cambios posturales bruscos... Intentamos que el paciente genere un diálogo interno tranquilizador».

¿La depresión puede generar enfermedades cognitivas?

Tamara Rodríguez Cardín: «Sí. La persona que sufre depresión pierde muchas facultades. Una enfermedad mental prolongada en el tiempo, con medicación y terapias, puede contribuir a un problema posterior de enfermedad cognitiva.

¿Se puede curar la hematofobia?

Tamara Rodríguez Cardín: «Sí. Se encuadra dentro de un trastorno de ansiedad. Necesita un profesional que entrene al paciente en terapias».

¿Qué hacemos mal en Asturias para tener una tasa tan alta de suicidios?

Teresa Pérez-Espinosa: «La tasa de suicidios en Asturias es espeluznante. Es la más alta de Europa. La pregunta es muy buena ¿Qué hacemos mal? Pues yo digo que callar, ocultarlo. No debemos callar. El Servicio de Salud del Principado pondrá en marcha un plan piloto en el Valle del Nalón. Antes se creía que no se debía hablar de los suicidios. Error. Hay que hablar y visibilizarlos. Somos fantásticos en la emergencia orgánica, en la física, pero nos hace falta un máster emocional para saber actuar».