«Cuando al padre no hay por dónde agarrarlo se puede reclamar la pensión alimenticia a los abuelos»

El derecho de familia fue ayer protagonista en la primera jornada del Mes de los Servicios Jurídicos en Asturias. Las expertas Elena Fernández Rodríguez, Ana María Muñiz y Sara Fernández Pérez de Celis aclararon a los lectores de EL COMERCIO dudas sobre el divorcio, la separación de bienes o las demandas de paternidad. Las cuestiones relacionadas con los menores, como la forma de decidir la guarda y custodia o cómo actuar en caso de incumplimiento de la pensión alimenticia, fueron las inquietudes más compartidas por los espectadores que siguieron la asesoría 'on line' en directo a través de Facebook Live y Canal 10.

-¿Cuál es el momento para iniciar los trámites de disolución del matrimonio?

-Elena Fernández: Tienen que transcurrir tres meses desde la celebración del matrimonio. Que esas personas convivan o no, no tiene relevancia. Creo que no existe un momento idóneo para iniciar el trámite; lo que sí tenemos que resaltar es que en los casos en los que exista violencia no se tienen que esperar esos tres meses. Cuando se pone en conocimiento de la Policía, se inicia un protocolo de actuación que supondría la detención del agresor y el abogado podría solicitar medidas civiles, entre ellas, el uso del domicilio o la guarda y custodia de los hijos.

-¿Qué plazos tiene un padre no casado para pedir que se le reconozca la paternidad?

-Sara Fernández: Hay que tener en cuenta si la filiación es matrimonial o no matrimonial. En ese último caso, con la reforma de 2015, puede ser reconocido como padre en el plazo de un año.

-¿Cómo se atribuye el uso de la vivienda familiar?

-E. F.: Es diferente si es de mutuo acuerdo o conflictivo. En el primer caso, los propios cónyuges determinan cómo realizan el reparto de la vivienda, por venta a un tercero, atribución a un menor... En caso contencioso será el juez quien determine. La jurisprudencia dice que si hay un menor de edad se atribuye a él y a la persona que tiene su custodia. En caso de que no haya menores, a quien se atribuye es al que presenta una situación de mayor desventaja.

-A. M.: Ahora, el Tribunal Supremo dice que, cuando el hijo llega a los 18, se pueden determinar cambios en el uso de la vivienda. Entiendo que se quiere proteger la figura del padre, que es quien no tiene habitualmente la custodia.

-¿Cuál es la diferencia entre divorcio y separación?

-A. M.: Con la separación no se rompe por completo el vínculo matrimonial y no te puedes volver a casar. Antes de la reforma de 2015 era necesario pasar por la separación, ahora se puede ir directamente al divorcio.

-Viendo los casos con los que se encuentran, ¿han cambiado las familias españolas?

-Sara Fernández: Creo que ha cambiado la jurisprudencia.

-A. M.: Antes había más pensiones compensatorias a la mujer; ahora, con su incorporación al mundo laboral, son más reducidas y limitadas en el tiempo.

-¿Cómo se cubren los gastos extraordinarios en pensiones alimenticias? -S. F.: Es necesario que estén de acuerdo los progenitores en la cuantía. A veces sucede que padres apuntan a un hijo a actividades extraescolares sin consentimiento previo y luego hay conflicto.

-¿Se puede pedir la pensión compensatoria pasados cuatro años del divorcio?

-A. M.: Se debe pedir al momento de la ruptura; a los cuatro años no se la van a dar. Después de ese tiempo ya te estás manteniendo sin esa persona.

-¿Qué ocurre si no se pasa la manutención existiendo denuncia en los juzgados?

-E. F.: Si hay un incumplimiento, conlleva, por vía civil, un embargo del salario. En el caso de denuncia por la vía penal va a evolucionar en procedimiento y puede constituir delito de abandono de familia.

-A. M.: Cuando al padre no hay por dónde agarrarle, se podría reclamar la pensión alimenticia a los abuelos, según una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo. Siempre hay incumplidores profesionales que no tienen nada a su nombre.

-¿Cuándo se actualiza esa pensión? -A. M.: Conforme al IPC. En caso de hijos mayores, si el convenio no dice nada, no se actualiza. Por regla general, los tribunales entienden que se mantenga.

-Voy a casarme en unos meses. ¿Qué diferencia hay entre gananciales y la separación de bienes?

-S. F.: Los gananciales tiene mucha tela; es una materia compleja; básicamente se junta todo. En separación de bienes, lo tuyo es tuyo y lo mío, mío, incluidas las deudas. Hay que ver cuál compensa en la situación patrimonial de cada uno.

-E. F.: Hay que recordar que se puede cambiar el régimen después del matrimonio.

-¿Cuál es el régimen de visitas más adecuado?

-S. F.: Conforme a las necesidades del menor, su horario y sus actividades. También en función de la situación de los padres, priorizando que los niños estén el máximo tiempo posible con los progenitores.

-¿Se pueden modificar esos regímenes?

-E. F.: Se tienen que dar una serie de parámetros; por ejemplo, en el caso de que un progenitor, por motivos laborales, viva en otra comunidad autónoma. En ese caso se acredita y no hay problema.

-¿Qué ocurre si no se cumple el régimen de visitas?

-A. M.: Es la parte del Derecho de Familia donde existe más desprotección. Tú dejas al niño el fin de semana y entre que se soluciona la sentencia, sigue con el cónyuge. El que sufre el incumplimiento está absolutamente desprotegido; nadie te devuelve ese tiempo que no pasaste con tu hijo.

-¿Existe la custodia compartida para animales de compañía?

-S. F.: La ley no prevé esa posibilidad, aunque hay una sentencia que avala un caso de un perro. Se está planteando hacer como en Francia, donde se da a los animales la misma entidad que a las personas, es decir, pueden ser objeto de convenio entre la pareja.