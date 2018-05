El cardenal George Pell descarta renunciar pese a las acusaciones de encubrir pedofilia

El influyente cardenal australiano George Pell, encargado de las finanzas del Vaticano, ha descartado renunciar a su cargo pese al escándalo que salpica a varios curas pedófilos en su exdiócesis, según ha señalado en una entrevista con Sky News.

El exjefe de la Iglesia católica en Australia, que se convirtió en 2014 en el jefe de la Secretaría de Economía de la Santa Sede, negó haber encubierto casos de pedofilia cometidos en los años 70 y 80 por sacerdotes y religiosos de la diócesis de Melbourne, cuando era arzobispo de esa ciudad.

Pell, de 74 años, declaró esta semana ante una comisión australiana que investiga estos casos y aseguró que no estaba al tanto de los abusos que se cometían. "No, no voy a renunciar. Eso sería tomado como una admisión de culpa", ha insistido Pell en la entrevista con Sky News, grabada en Roma y transmitida el viernes en Australia. "Si el Santo Padre me lo pide, le diría eso, pero haré todo lo que me pida", añadió.

Pell considera que fue una "coincidencia desastrosa" que cinco sacerdotes abusaran de menores cuando ejercía en esa ciudad. En 2013 la Iglesia católica de Australia admitió haber ocultado durante décadas los abusos sexuales a menores de edad cometidos por miembros de la congregación eclesiástica, y confirmó la existencia de 620 casos de abusos sexuales contra menores, incluidos niños de 7 y 8 años, cometidos por sacerdotes desde la década de 1930.

El purpurado reconoció el domingo tras su primera audición que la Iglesia católica "ha cometido enormes errores" al haber permitido que sacerdotes violaran y acosaran sexualmente a miles de niños durante siglos. "No estoy aquí para defender lo indefendible. La Iglesia ha cometido enormes errores y trabaja para remediarlos", afirmó.

El Vaticano defendió el viernes sin titubeos al cardenal australiano por la defensa "digna y consistente" que hizo gala de su actitud frente a los casos de pedofilia en su diócesis, calificada en cambio de insuficiente por las víctimas del escándalo que lo acusan de encubrirlos durante décadas.