La desgarradora carta de la hermana de Diana Quer: «Quitadme todo lo que tengo, pero devolvédmela sana y salva»

Un amplio dispositivo continúa la búsqueda de Diana Quer, la joven madrileña de 18 años que desapareció el pasado día 22 en la localidad de A Pobra do Caramiñal (A Coruña), donde veranea con su familia. Todas las hipótesis siguen abiertas y cualquier pista en bien recibida por los miembros de seguridad y, sobre todo, por su familia, que ha abierto un perfil en Facebook para difundir su petición de ayuda y recibir cualquier dato que ayude a localizar a Diana. Es ahí donde su hermana pequeña, Valeria, de 16 años, ha publicado una desgarradora carta en la que transmite la desolación de la familia.

“Quitadme todo lo que tengo, menos a mi hermana, a mi hermana devolvédmela sana y salva". Así finaliza un texto en el que la joven relata que “cada día, hora, segundo que paso sin ti es cada vez mas largo”. A lo largo de la carta, habla como solo una hermana puede hacerlo: “Quiero que aparezcas y poder decirte todo lo que no he sido capaz de decirte cuando estabas a mi lado. Que te quiero Diana, que hay miles y miles de hermanas y yo he tenido la suerte de tener además de a la mas pesada a la mejor de todas. Todos esos besos abrazos que no te he dado te los daría ahora. Si apareces, te juro que te mato, te mato a todos los besos y abrazos que no te he dado que nunca me he portado muy bien contigo y a decir verdad en estos momentos es cuando uno valora lo que tiene, cuando esta a punto de perderlo y si te pierdo a ti me pierdo yo también, donde tu vayas yo voy contigo”.

Valeria deja constancia también de la fortaleza de Diana: “Has pasado miles de cosas , has superado anorexia y miles de adversidades y has sido capaz de superarlas con esa sonrisa que tienes y digo tienes porque tengo la esperanza de que la sigas teniendo y se que la sigues teniendo”. Y termina con un único deseo: “Vuelve Diana. Aquí hay muchas personas que te necesitamos incluso más de las que tú te piensas. Que este dolor se me pase con la cura de tu compañía. Te necesito aquí a mi lado cerca por favor estés donde estés, como estés vuelve y vuelve con esa sonrisa que siempre le has puesto a las adversidades de la vida. Quitadme todo lo que tengo, menos a mi hermana, a mi hermana devolvédmela sana y salva".