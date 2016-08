La lección del tubo de pasta de dientes de una madre a su hija

Amy Beth Gardner es una fotógrafa de Cleveland, en Estados Unidos. Su hija mayor está a punto de pasar de la educación primaria a secundaria. Para hacerle ver que debe cuidar sus palabras y respetar a sus compañeros de clase le ha enseñado lo que se conoce como la lección del tubo de pasta de dientes.

La mujer ha mostrado su técnica en sus cuentas de Instagram, logrando que cientos de miles de internautas hayan mostrado su interés por el método, que simplemente les ha encandilado y a buen seguro que también ellos lo pondrán en práctica con sus hijos, según cuenta diariovasco.com

Este es el post que ha escrito Amy Beth Gardner, de 31 años, y que ha dado la vuelta al mundo:

"Mi hija empieza mañana secundaria. Hemos decorado su taquilla, hemos comprado uniformes nuevos e incluso sorprendido con una mochila nueva. Pero esta noche antes de acostarnos, hemos hecho otra tarea previa a la secundaria que es mucho más importante que las otras. Le di un tubo de pasta de dientes y le pedí que la rociara encima de un plato. Cuando terminó, le pedí con calma que volviese a poner la pasta de dientes dentro del tubo. Ella empezó a exclamar cosas como "¡Pero no puedo!" y "¡No volverá a estar como antes!" Esperé pacientemente hasta que terminó y después le dije lo siguiente: "Vas a recordar este plato de pasta de dientes el resto de tu vida. Tus palabras tienen el poder de la vida o de la muerte. Ahora que vas a empezar secundaria, estás a punto de ver el peso que tienen tus palabras. Vas a tener la oportunidad de utilizar tus palabras para lastimar, humillar, difamar y herir a otros. También vas a tener la oportunidad de utilizar tus palabras para sanar, animar, inspirar y amar a los demás. De vez en cuando elegirás la opción incorrecta. Esta semana se me ocurren tres ocasiones en las que he utilizado mis propias palabras sin cuidado y he causado daño. Al igual que esta pasta de dientes, una vez que las palabras salen de tu boca, no puedes retirarlas. Usa tus palabras cuidadosamente, Breonna. Cuando otros estén haciendo un mal uso de sus palabras, vigila las tuyas. Elige cada mañana que las palabras llenas de vida sean las que salgan de tu boca. Decide esta noche que tú vas a ser una persona que aporte vida en la escuela secundaria. Sé conocida por tu consideración y compasión. Usa tu vida para dar vida a un mundo que lo necesita desesperadamente. Nunca, nunca lamentarás haber elegido la amabilidad".

La mujer recurrió a esta singular lección tras recordar que en una ocasión su hija pequeña estrujó el tubo de la pasta de dientes como una travesura.

Amy Beth Gardner y su marido Pual son padres legales de dos niñas que adoptaron. Breonna tiene 11 años y Bridgett 7.