«Con las mujeres no se juega»

Raúl Berzosa Martínez (Aranda de Duero, 1957) cesó en su cargo de obispo auxiliar de Oviedo en 2011 para ser designado prelado de Ciudad Rodrigo. En Asturias, este teólogo de mirada clara que no rehuye ninguna pregunta (es titulado en Derecho Canónico y en Ciencias de la Información) pasó seis años «vividos intensamente» en los que, asegura, le llegaron «al corazón el paisaje y el paisanaje» asturianos. «Y, ciertamente, la sidra y la gastronomía también fueron un grato descubrimiento».

¿Qué tal le va por la diócesis más pequeña de España? ¿Fue un castigo divino o un premio?

Han pasado cinco años muy deprisa. Está siendo una gracia muy grande. En una diócesis pequeña el ser obispo es estar en contacto permanente con tu gente. No hay filtro alguno ni barrera. Desde que amanece hasta el final del día.

«Me gustaría que los partidos políticos copiasen el espíritu de la Transición»

Dice que en su nuevo destino la gente va más a misa. ¿En el Principado somos más descreídos?

En Castilla, la gente es más tradicional, incluido el aspecto religioso. Por otro lado, en Ciudad Rodrigo estamos en la raya con Portugal y los portugueses son muy creyentes y practicantes. No olvidemos que es tierra de la Virgen de Fátima.

¿Qué cambiaría de la Iglesia? ¿En qué falla para estar cada vez más alejada de los jóvenes?

Me gusta la frase del Papa Francisco: hay que soplar sobre las cenizas para que vuelva a aparecer el rescoldo, el fuego.

Ha llamado a promocionar a la mujer en su seno... ¿Es la gran relegada por el catolicismo junto con homosexuales y divorciados?

Lo que he tratado de afirmar es que tanto el siglo XX como el XXI son los siglos de la mujer. Se respira lo femenino en lo cultural. La Iglesia católica valora mucho la feminidad y a la mujer, pero, de nuevo con palabras del Papa Francisco, queda mucho por hacer. En cuanto a homosexuales y divorciados, estamos en la dinámica de 'Evangelii Gaudium' y 'Amoris Laetitia' del Papa: «Integrar y no segregar».

Dice que a quien más admira del mundo es a su hermana María José, sor Verónica. ¡Menudo éxito el suyo con Iesu Communio y su hábito vaquero! ¿Ha nacido una nueva generación de monjas como sor Lucía Caram dispuestas a plantar cara a la jerarquía masculina?

Cada uno de nosotros somos como todos, como algunos y como nadie. Respeto a la hermana Lucía Caram, pero evidentemente tiene una idiosincrasia muy diferente a la de mi hermana Verónica. En el caso de Iesu Communio, no es lo decisivo ni lo más importante la lucha de géneros ni las reivindicaciones feministas. Es el milagro de un carisma nuevo en la Iglesia, nacido para mostrar cómo se puede ser cristiano hoy, en el siglo XXI. En este sentido, hasta el hábito nos habla de ello.

¿Alguna vez ha flaqueado por el amor de una mujer?

El ser cura es una vocación llena de amor y que te hace colocar y ordenar cada cosa en la vida; también en lo afectivo-sexual. Lo sintetizó muy bien San Ignacio de Loyola: «Amar a Dios en todas las cosas. Amar todas las cosas en Dios. Y, en todo, amar y servir». Siempre he tratado de poner en práctica que con los sentimientos de las personas (y lógicamente con las mujeres) no se juega y siempre hay que ser claros y transparentes. Cuando uno no es lo que es, al final no es nada.

Iba para artista de cine y músico. De hecho, toca varios instrumentos. En Oviedo, ahora, con el tripartito, molestan los conciertos en la plaza de la Catedral. ¿Cómo le suena?

Me sigue entusiasmando la música y el arte, particularmente el cine y el teatro. Sigo practicando e interpretando música en veladas benéficas y me gusta ir al cine para estar al día. En Ciudad Rodrigo, también tenemos tripartito gobernando el Ayuntamiento (PSOE-Ciudadanos-Izquiera Unida) y se potencia lo cultural en todas sus ramas.

Y se declara forofo del Real Madrid. ¿Sigue yendo a los estadios a echar la bronca a los aficionados que se propasan con el árbitro?

Sí, me gusta el fútbol. Y no niego que soy madridista. En mi niñez, era del Elche; más tarde, del Burgos. En Asturias, con corazón partido: Oviedo y Gijón. En cuanto a los árbitros, siempre me causan respeto y admiración. No es nada fácil. En el campo, todos nos creemos con derecho a ser entrenadores y árbitros.

¿Es usted mileurista como Jesús Sanz Montes o tiene algún plus?

A lo obispos se nos asigna un sueldo desde la Conferencia Episcopal y siempre tenemos alguna gratificación más por las actividades que desarrollamos (libros, conferencias, ejercicios, etcétera). Algo es cierto: con una mano se recoge e, inmediatamente, con la otra se reparte. Como la gran mayoría de los sacerdotes, los obispos vivimos al día en lo económico.

«La Iglesia tiene grietas»

Elija: ¿Don Jesús, don Gabino o don Carlos Osoro?

Me quedo con todos y con lo mejor de cada uno: de don Gabino, la inteligencia y la prudencia; de don Carlos, la iniciativa y la imaginación, y de don Jesús, la elocuencia y la resolución.

¿Y Benedicto o Francisco?

Son dos caras de una moneda: el Papa Benedicto, la formación y el discernimiento; el Papa Francisco, la cercanía y el desprendimiento.

¿El Papa argentino llegó para darle un giro progresista a una institución demasiado conservadora?

Ha sido suscitado por el Espíritu en el inicio del Tercer Milenio para lo mismo que el Espíritu suscitó a Francisco de Asís en el inicio del segundo: para volver al Evangelio y reconstruir una Iglesia que tiene, en lo visible, grietas y heridas.

Alguien que se juntaba con grupos de teatro anarquistas en su juventud, ¿cómo ve el panorama político español? ¿Votó?

Naturalmente que he votado siempre y animo a ello. En una democracia formal, es uno de los deberes más importantes de los ciudadanos. El panorama, desde el punto de vista de un ciudadano de a pie, me preocupa. Me gustaría que los partidos políticos, en lo que están denominando segunda transición, copiaran de forma actualizada el espíritu de la primera: la concordia entre los españoles y la búsqueda del bien común, dando prioridad a los más pobres.