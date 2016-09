Varios taxistas rechazan a un cliente tras negarse a montar en el taxi de una mujer

Tampoco sabemos si el verdadero motivo de no montar en ese taxi era por que el conductor era una mujer o es que el vehículo estaba en mal estado, sucio, era pequeño, etc., independientemente del género del conductor.

Seguro que si una mujer prefiere montar en un taxi conducido por otra mujer, con la disculpa que ellas son más prudentes, o que empatizan mejor, etc. nadie hubiera dicho nada.

Lo dice la noticia (si es o no cierto, eso ya no lo sé): "PORQUE la taxista era mujer". No dice que fuera porque estaba sucio, porque era pequeño, o porque la conductora le parecía una borde o imprudente.