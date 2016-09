Pacma reúne a miles de personas en Madrid para reclamar el fin de los festejos taurinos

Cerca de cuatro mil personas se han manifestado hoy en Madrid, convocados por el Partido Animalista (Pacma), en contra de los festejos taurinos y el maltrato animal en un recorrido que los ha llevado por delante del Congreso de los Diputados y con el lema 'Misión abolición'.

La convocatoria ha empezado a las 17.00 en la Puerta del Sol con miles de personas que portaban pañuelos negros y camisetas blancas con el lema 'Misión abolición', y las palabras de la presidenta de Pacma, Silvia Barquero, quien ha agradecido la presencia de los asistentes a pesar de las aún altas temperaturas en Madrid.

Barquero ha agradecido, además, la asistencia de la cantante y activista Cristina del Valle, la escritora Rosa Montero, el europarlamentario portugués por el partido Personas-Animales- Naturaleza, André Silva, la eurodiputada holandesa del Partido por los Animales, Anja Hazekamp, "nuestra voz en Europa", ha asegurado, y representantes de la cultura y de la vida política presentes.

La presidenta de Pacma ha cedido la palabra a Cristina del Valle quien ha dicho que "se ha marcado una nueva página en la historia de este país para lograr la abolición del maltrato animal".

"Una vez que se ha prohibido el Toro de la Vega, se ha iniciado un largo camino para lograr la abolición de este tipo de festejos en este país donde hay gente que defiende la no violencia contra los animales", ha sostenido.

Del Valle ha citado a la periodista Julia Otero quien en el vídeo de apoyo distribuido hace unos días por Pacma asegura que "los países con mayores logros democráticos y mayores índices de derechos humanos son los que más defienden los derechos de los animales".

"Queremos ponernos a la cabeza de los países modernos, libres de todo tipo de abuso y violencia", ha dicho, y ha citado a Leonardo de Vinci quien, según Del Valle, decía en 1472 que llegaría un día en que el crimen y maltrato contra cualquier animal sería considerado y penado como cualquier crimen contra cualquier ser humano.

Tras las palabras de Del Valle, la presidenta del Pacma explicó que la manifestación daría comienzo con un "chupinazo simbólico" porque "su respeto a los animales no les permitía hacerlo de forma real", momento en el que empezó a sonar una música de percusión de fondo que acompañó a las palabras de Barquero con el lema de la manifestación "Misión abolición" y "tauromaquia abolición".

La gente presente en la Puerta del Sol ha acompañado sus palabras levantando los pañuelos y gritando: "Es asesinato, no es tradición", momento en el que se dio inicio a la marcha, que salió camino a la Carrera de San Jerónimo para pasar delante del Parlamento donde los manifestantes ha repetido lemas como "la tortura no es cultura", "no más maltrato animal".

En ese momento, por los altavoces que acompañaban a la manifestación, Cristina del Valle ha dicho que pese a haber logrado cerca de 285.000 votos en las últimas elecciones, Pacma no tiene un representante en el Congreso y ha asegurado que "mañana estaremos dentro de las instituciones" y "señores diputados se abre la sesión, misión abolición".

La cabecera de la manifestación ha estado presidida por Barquero, los eurodiputados Hazekamp y Silva, coordinadores nacionales de Pacma y representantes de la cultura quienes giraron por el Paseo del Prado hasta la Plaza de Cibeles desde donde han continuado nuevamente hasta la Puerta del Sol. Para finalizar, Pacma ha programado un concierto con el grupo Bombai.