«Ya no veía quién me hacía cada cosa», dijo ante el juez la joven presuntamente violada por cinco hombres en Pamplona

En su relato, la víctima cuenta cómo los presuntos agresores la acompañaron hasta el portal de su casa y, en un momento determinado, uno de ellos aprovechó que una vecina abrió la puerta y, tras decir «¡vamos, vamos!» a sus compañeros. Posteriormente, según relata la joven, la introdujeron en el portal y cometieron la agresión, durante la cual, recuerda verse rodeada por los cinco hombres y recuerda cómo uno de ellos dijo a otro «quillo, me toca a mí».

"Siendo las 06:01 horas, del día 07 de julio de 2016, en estas dependencias de la Policía Municipal de Pamplona, ante el Cabo número XX11 como Instructor, y el Cabo número XX30 actuando como Secretario.

Los componentes de Policía Municipal de Pamplona con números profesionales XX55 y XX72, como X17.

Que sobre las 03:45 han sido requeridos por Emisora Central para acudir a la Avenida Roncesvalles, junto al monumento al encierro, ya que al parecer, se había producido una agresión sexual. Que personados en el lugar, se encuentran con una chica que dice llamarse X, la cual está llorando y en estado de nerviosismo. Que junto con X, se encuentran un chico y una chica, a los cuales no conocía, que han sido quienes han llamado a la Policía. Que dichas personas han sido filiadas como Beatriz y Mikel.

Que Beatriz y Mikel manifiestan al agente XX72 'que se han encontrado llorando en la calle a la chica, que les ha contado que le han agredido sexualmente unos chicos que decían que eran de Sevilla, por lo que han llamado a la Policía'. Que manifiesta a la agente XX55 que había conocido en la Plaza del Castillo a cuatro jóvenes. Que los jóvenes le han dicho que eran de Sevilla. Que han estado bailando y en un momento dado, ella les ha dicho que se quería ir a casa y ellos se han ofrecido a acompañarla.

Que han ido hacia la calle Paulino Caballero, siendo que al llegar a la altura del número 5, los jóvenes le han dicho que se sentara en el portal para tomar algo, siendo que uno de ellos, el cual estaba esperando que una vecina entrara al portal, ha cogido la puerta antes de que se cerrara y ha dicho “abierta” y en ese momento le han introducido a la fuerza al interior del portal. Que entre los cuatro le han rodeado, uno le ha cogido por la cintura mientras otro de ellos le decía 'chupamela', otro le ha bajado el pantalón y le ha penetrado analmente. Que X ha comenzado a gritar, siendo que le han tapado la boca, mientras le decían que no gritara.

Que desde ese instante, no recuerda nada, solo que se ha despertado desnuda y sola. Que se ha vestido y a salido a la calle para pedir ayuda. Que se ha encontrado con él, con Beatriz y Mikel y ellos han llamado a la Policía.

Que la descripción de los causantes es:

Grupo de cuatro chicos españoles, cuyas alturas oscilan entre 165 y 175 cm. Vestidos con ropa Sanferminera, uno de ellos un poco más gordito con pelo corto moreno, barba y un gorro rojo y una mochila negra de cuerdas. Dos de ellos tenían tatuajes de letras en la tripa. Que al lugar han acudido agentes del Grupo de Investigación, siendo que se han hecho cargo de la inspección del lugar. Que la agente XX55 ha acompañado a X al Hospital Virgen del Camino, área de Ginecología para fuera reconocida ginecológicamente. Que tras todo ello, le ha acompañado a dependencias de Policía Municipal para interponer la correspondiente denuncia. Y no teniendo nada más que añadir, firman su declaración una vez leída y hallada conforme, junto con el Instructor y el Secretario".

Que se afirma y ratifica en la denuncia presentada en dependencias policiales. Que sólo recuerda que iba con cuatro chicos y no con cinco. Que para introducirla en el portal dos chicos se quedaron con la declarante mientras los demás se acercaban a otra chica a la que le habían abierto el portal. Que uno de estos chicos sujetaba la puerta abierta y les dijo a los otros dos: vamos, vamos. Que en ese momento los otros dos la sujetaron y la introdujeron en el portal. Que en ese momento los otros dos la sujetaron y la introdujeron el portal. Que la declarante iba hablando normal y le dijeron que se callara y no gritara. Que la declarante iba hablando normal y le dijeron que se callara y no gritara.

Que ellos dejaron los vasos de cubata y la llevaron hacia la parte de atrás del portal.

Que le arrancaron la riñonera y un jersey y los tiraron al suelo. Que la rodearon entre todos y uno de ellos la cogió de la cara y le obligó en ese momento a hacerle una felación. Que en este momento no sabe cuántos chicos estaban, ya que estaban todos encima de ella rodeándola y no podía ver bien. Que otro la cogió por detrás bajándole los legins y el tanga y la penetró. Que no sabe precisar si ésta penetración y las siguientes fueron anales o vaginales. Que no recuerda cuántos la obligaron a hacerle una felación ni cuántos la penetraron. Que tampoco sabe precisar cuánto duró. Que no puede recordar si se reían o si decían algo.

Que de repente los chicos se fueron corriendo y la declarante se quedó recogiendo sus cosas. Que encontró la riñonera abierta y vio que le habían quitado el teléfono. Que está segura de que tenía el teléfono antes de entrar, ya que unos 5 minutos antes había realizado una llamada y la riñonera la tenía cerrada.

Que inmediatamente salió y se sentó a llorar en un banco y se acercaron un chico y una chica. Que sólo había estado con ellos antes unos 10 o 15 minutos, ya que uno se sentó a su lado en la verbena. Que antes de llegar al portal habían intentado entrar en un hotel pero el portero no se lo permitió porque les dijo que no estaban alojados allí. Que la declarante había bebido pero se encontraba en buenas condiciones, que no había tomado ningún tipo de sustancia tóxica.

A preguntas del Ministerio Fiscal manifiesta: que no sabe concretar el número de felaciones y penetraciones pero sí que está segura de que fueron varias. Que recuerda a uno de ellos diciendo algo como 'quillo, me toca a mí'. Que no sabe si alguno de ellos estaba separado de los demás. Que los chicos habían bebido pero andaban de manera normal y no tenían síntomas evidentes.

A la vista de la foto del folio 62 del Atestado manifiesta que no puede recordarlo. A la vista de la foto del folio 84 manifiesta que es el chico que se sentó a su lado en la verbena y el que estaba sujetando la puerta abierta cuando la metieron en el portal. Que es el que les dijo a los demás: 'Vamos, vamos'.

A la vista de la foto del folio 95 manifiesta que sí que le recuerda, que recuerda el tatuaje y que cree que es uno de los que la cogieron de la muñeca para obligarla a entrar al portal. A la vista de la foto del folio 107 manifiesta que no le recuerda. Que tampoco puede concretar cuál es el que primero le obligó a hacerle una felación. Que luego la declarante ya no veía quién le hacía cada cosa. A la vista de la foto del folio 73 manifiesta que fue hablando con él y con uno de los dos chicos morenos por el camino. Que uno llevaba un gorro.

Que con el de la foto del folio 73 estaba a su lado y antes de entrar en el portal se había dado un beso con él, cree recordar que fue con él y no con otro. Que sólo se dio un beso con uno y sólo un beso. Que fue un beso en la boca. Que desde que se fuero los chicos la declarante tardaría unos 5 minutos en salir del portal, lo que le costó vestirse y buscar el teléfono en la riñonera. Que estuvo muy poco tiempo llorando sola en el banco porque enseguida llegaron un chico y una chica.

Por el letrado del SAMU Carlos Bacaicoa no se formula ninguna pregunta.Por la letrada de los investigados CARMEN SALA no se formula ninguna pregunta.Leída la presente se afirma, ratifica y firma con S. Sª y demás asistentes, seguidamente se entrega copia de la declaración, doy fe".