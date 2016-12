Ferraz, a vueltas con la Lotería

La rue del Percebe debe de hacer esquina con la calle Ferraz porque si no, no hay manera de entender cómo los socialistas pueden enredarse tanto y en situaciones cada vez más surrealistas. El gerente del PSOE, Goyo Martínez, ha protagonizado el último capítulo del disparate de la Lotería de Navidad en el partido. Martínez, uno de los (pocos) agraciados socialistas con el Gordo, presentó ayer una denuncia ante la Policía porque no encontraba su décimo del premiado 66513: creía que lo había perdido y trataba de evitar que otra persona lo pudiera cobrar. Horas después, el gerente socialista retiró la denuncia al aparecer el décimo. Según aseguran fuentes de su entorno, lo tenía una tercera persona con quien había intercambiado el boleto.La historia de los décimos premiados no hará correr tanta tinta como el Comité Federal del 1 de octubre, que supuso la defenestración de Pedro Sánchez. Pero sí que vuelve a demostrar que Ferraz está encima de un volcán y que cualquier acontecimiento puede acabar provocando la erupción de fuego y cenizas.

Se sabe que el PSOE como organización jugaba el número 91674. Los encargados de comprar el número en la administración hicieron un gran desembolso, unos 32.000 euros, así que, supuestamente, recibieron un regalo del lotero: cinco décimos de otro número, el 66513, con la buena-mala suerte de que le correspondiera el Gordo. Pero ¿a quién fueron a parar esos cinco décimos? José Miguel Rojo, el trabajador del área de administración encargado de comprar la lotería, se quedó con uno. Otro se lo dio al director financiero, Restituto Hernández, y otro al gerente del partido, Goyo Martínez. Los otros dos se repartieron en participaciones entre otros nueve empleados.

Cuando los demás asalariados del PSOE conocieron lo que estaba ocurriendo (algunos a través del tuit que mandó el partido -«Felices porque muchos trabajadores/as de la casa en Ferraz han sido agraciados con el gordo de Navidad. Un gran final para un año difícil»-), pusieron el grito en el cielo. Argumentaban que si el motivo de que se regalaran los décimos era que el PSOE gastaba una buena cantidad de lotería en esa oficina, entonces los beneficiarios del premio debían ser todos los trabajadores, y no solo unos pocos escogidos. Que el 'generoso' lotero aclarase que había regalado los cinco décimos a José Miguel Rojo por ser su primo no sirvió para calmar las aguas (ayer, ambos afirmaban incluso que no había sido un regalo, sino que el administrador se los había vendido a Rojo). El ambiente, cuentan los que estaban en Ferraz el día 22, se volvió irrespirable. Tanto que el comité de empresa del PSOE se ha reunido para estudiar la situación y plantearse incluso acudir a los tribunales.