Ángeles asturianos

Pequeños gestos en pequeños lugares pueden ser un gran cambio mundial». Esa es la actitud de los voluntarios, los que se entregan, altruista y solidariamente, a combatir desigualdades e injusticias. Son gente mayoritariamente joven a la que le gusta tener «una visión global de las cosas, más flexible y más tolerante». Personas como Javi, Felipe, Juncal, Marta, César, Alejandro o Javier. Asturianos, de entre 25 y 27 años, universitarios en su mayoría, cuyas experiencias en distintos rincones del planeta, incluida su propia tierra, les han «regalado perspectiva» y «enriquecido personalmente».

La vida de Javier Fernández Castañón (Oviedo, 1990) «ha dado muchas vueltas», tantas que a él mismo, confiesa, le cuesta ubicarse. Aunque, realmente, el GPS de este físico está perfectamente orientado en valores. Su periplo solidario lejos de Asturias comenzó en 2013, año de cierre de una licenciatura por la que obtuvo premios extraordinarios y que le llevó, en formato de becas, a distintos centros de investigación europeos. Así, mientras estaba inmerso en otra estancia en Grenoble (Francia), surgió la posibilidad de irse en agosto de voluntario a Nepal.

Junto a su novia de entonces, Paula Rivas, vivió con una familia local de Kirthipur, un pueblo cercano a Kathmandú. Mientras ella, farmacéutica, colaboraba con un hospital local, Javi se dedicaba a impartir clases de inglés, matemáticas y ciencias en un centro escolar al que acudían niños huérfanos o familias con escasos recursos. Hubo posibilidad incluso para acudir un tiempo a un monasterio de niños que estudiaban para ser monjes budistas. Toda una experiencia que marcó al ovetense, tanto que cuando dos años más tarde, en 2015, recibió la noticia por Paula del terremoto que asoló la zona en la que él había estado, no dudó en buscar ayuda. «La gente que habíamos conocido lo estaba pasando muy mal, sin casa, sin comida, sin medicamentos...», relata. Así empezó una recaudación de dinero que hacían llegar, de manera periódica a través de cuentas de Western Union de conocidos en Nepal, intentando salvar obstáculos ya que, señala, «es un país de importante corrupción». Las aportaciones económicas sirvieron para comprar esos medicamentos y comida, y también para reconstruir colegios y bibliotecas. El resultado de su solidaridad les era narrada, vía fotos, por sus amigos nepalís. «Parte del dinero que no se pudo enviar me lo llevé yo en el bolsillo a Nepal en 2015. Estuve diez días allí y fue muy duro y muy deprimente ver la situación», recuerda.

Deporte y educación

El ovetense Javier Fernández ha estado en Nepal y Uganda. / J. F.

Junto a Nepal, Uganda forma parte importante de la vida de Javier. «Había visto algún documental sobre los gorilas y la situación de los pigmeos en esta parte de África y sabía que en febrero de 2014 me encontraría con algo de dinero ahorrado, ya sin novia y ganas de hacer muchas cosas». Su primera estancia, de tres meses, tenía como reto integrar a la población batwa (pigmeos), explotando el potencia de los pequeños ugandeses para el atletismo «de tal manera que el objetivo final fuera un acceso a la educación garantizando al máximo número posible de niños». Lo hizo en Rubuguri, «en los límites del bosque impenetrable de Bwindi (donde viven los gorilas)», e involucró en este proyecto a uno de sus exprofesores y entrenadores, «casi un padre», Luis Menéndez, que llevaba el club de atletismo Atlético Lugones, a su colegio, el École, y a otro ya exdocente Luis Bobes con su negocio la Sombrerería Albiñana. «Jugaron un papel clave con su aportación económica y material».

¿En qué consistía su primera iniciativa solidaria allí? En montar un club de atletismo, el ‘Ruguburi Athletics Club’. «Llegué a un acuerdo con las escuelas para garantizar que los niños entrenarían en nuestro club y competirían representando a sus escuelas, a cambio de que su educación fuera gratuita. Y viceversa, si no seguían estudiando, no podrían competir con nosotros», explica. El club ha conseguido educación gratuita para unos 80 niños, una «ínfima parte» de la gran población infantil, pero un pequeño granito de arena que luego se compaginó con la organizaciones de competiciones de atletismo, en colaboración con ‘East Africa Sports & Tourism’ (www.easportstourism.org), y actividades benéficas para recaudar fondos para escuelas y orfanatos.

Con los agricultores

El año pasado, este inquieto físico consiguió poner en marcha «la idea del café», que actualmente se conoce como ‘Gorilla Highlands Coffee’ (www.gorillahighlandscoffee.org) y que busca desarrollar una alternativa complementaria a la agricultura tradicional. «La situación geográfica de Uganda en el cinturón ecuatorial es ideal para el cultivo del café», señala y por eso quiso que los agricultores de la zona ganaron un sueldo con la actividad. «Llegué a la conclusión de que sería más eficaz dotar de ingresos a las familias y que ellos se hicieran cargo de la educación de sus hijos. Si no los mandan a las escuela, es porque no tienen dinero. Ahí el café tendría que jugar ese importante papel», argumenta.

Actualmente la organización está beneficiando de manera directa a más de 500 agricultores que ya plantan y venden café arábico 100% orgánico. Las regiones de producción son Kisoro, Kabale, Kanungu y Rukungiri. «Hemos consolidado una empresa autosuficiente y minimizado los costes de producción y facturación. Además de mejorar el poder adquisitivo de las familias de agricultores se está destinando el resto de los beneficios a garantizar el acceso a una educación 100% gratuita para cientos de niños», cuenta orgulloso.

Es una tarea que no cesa. Javier se mueve actualmente por Europa buscando donativos y soporte material y/o económico. «Lleva mucho tiempo porque necesitas pedir ayuda a la gente que tiene que entender que de Uganda no saldrá ni un euro. Que no es una inversión para sacar beneficios económicos porque todos esos beneficios serán para ayudar a aquel país».

¿Cómo se gestiona el dinero, para quien quiera ayudar? Javier lo explica. Los agricultores reciben el dinero correspondiente a la cantidad de café que dan a la organización. El poco dinero restante se reparte entre las siete personas que coordinan el proyecto que, en su matoría, lo reinvierten en montar una oficina y una cafetería en Kiroso (suroeste de Uganda) y Kampala (la capital). La parte de los beneficios de Javier como director «se queda en Uganda y con ese dinero se va a hablar con familias en dificultades extremas y con directores de escuelas locales. Con el dinero que se lleva vemos a cuántos niños se pueden becar para que estudien sin pagar la matrícula».

Mientras tanto, Javi compagina su búsqueda de nuevos benefactores para su pequeño gran proyecto en Uganda, con el desarrollo de su beca Marie Curie de la Unión Europea para realizar sus estudios de doctorado entre las universidades de Roma ‘La Sapienza’, ciudad en la que vivirá hasta 2018, en colaboración con la de Cambridge, que visita con asiduidad. Su trabajo consiste, como resume gráficamente, en «hacer estrellas con ADN». Se trata de programas secuencias de ADN que puedan hacer «maquinitas no tóxicas» para el cuerpo humano «llevando fármacos en su interior». Su reto es que esas ‘estrellitas’ corran por el flujo sanguíneo, detecten las células enfermas, por ejemplo de cáncer, y se incrusten en ellas soltando en su interior el fármaco. «Así se curaría o mataría exclusivamente esa célula cancerígena». Una parte de la fisica, la médica, a la que Javi llegó tras la muerrte de su padre «que me marcó bastante para dedicarme a esto, por mi especialidad en lacarrera había sido de Física Nuclear y de Partículas».

JUNCAL: CAMPO DE REFUGIADOS

Juncal Alonso es periodista, tiene 25 años, y vive en Londres desde hace dos años y medio, trabajando en una firma de marketing y relaciones públicas. Esta allerana decidió comenzar su voluntariado en marzo pasado en Care4Calais (www.care4calais.org), una ONG «que trabaja para mejorar la calidad de vida de los refugiados en los campamentos esparcidos por Francia».

La periodista allerana Juncal Alonso ha colaborado en el campo de refugiados más emblemático de Europa. / J. A.

Juncal se escapa los fines de semana, puentes y vacaciones hasta uno de los campos más emblemáticos de Europa, ‘La Jungla’, en Calais. Acogía a unos 10.000 refugiados e inmigrantes sirios, iraquíes, sudaneses o afganos, pero fue «desmantelado» en octubre. La mayor parte de sus moradores, explica, huyeron o fueron trasladados a ‘accommodation center’ repartidos por todo el territorio francés «a la espera de una resolución en sus procesos de asilo», que no siempre tienen un final feliz. «La destrucción de La Jungla ha creado la falsa ilusión de que el problema ha desaparecido, pero nada más lejos de la realidad. La destrucción del campo solo ha hecho más difícil la labor de las ONGs», dice.

Juncal decidió dedicar sus horas a los refugiados porque «no estoy de acuerdo con la forma con la que nosotros, como continente, estamos gestionando esta crisis humanitaria, por lo que pensé que una forma de expresar ese descontento era mediante una acción individual». Después, Calais «se te mete en la piel y te cambia». Esta allerana cree que en el voluntariado hay «un elemento de egoísmo», un sentimiento que ha ido reforzando con sus visitas a La Jungla. «Trabajar con refugiados me ha dado y me sigue dando mucho más de lo que yo doy. Me ha regalado perspectiva. Me ha hecho ver lo rápido que pueden cambiar las circunstancias de una persona y valorar mi suerte, cuenta. En el campo, recuerda, había unas condiciones de vida «deplorables. Ningún ser humano merece vivir así y, sin embargo, La Jungla era en muchos sentidos un ejemplo a seguir. Un ejemplo de convivencia entre culturas, religiones, tradiciones y lenguas diferentes. Era un lugar lleno de vida, con un fuerte sentimiento de comunidad donde refugiados y voluntarios crearon una ilusión de hogar».

Para Juncal «no hay excusas para quedarse quieto. Todo, por pequeño que sea, tiene la capacidad para generar un gran impacto en la vida de alguien que realmente lo necesita». Esta periodista ya tiene pensado volver en enero a Francia para continuar el trabajo de campo en los asentamientos de Dunkirk u otros de la zona y «estoy planeando una escapada más larga probablemente a Grecia o a Jordania».

MARTA: EDUCAR EN TANZANIA

Marta García nació en Gijón hace 27 años. Estudió Magisterio Infantil, hizo un postgrado de Psicomotricidad y distintos cursos relacionados con la educación y el deporte. Su experiencia en el voluntariado surgió como un reto personal. «Estaba un poco cansada de trabajar en una guardería en Surrey y me apetecía experimentar algo nuevo». Su proyecto le llevó a Tanzania en el verano de 2015, concretamente a la región de Iringa, y lo que iba a ser una estancia de seis semanas, se alargó un año. Allí visitó colegios para reeforzar la educación de los niños «lo que se hacía muy complicado porque encontrabas en una misma clase a un número elevado de pequeños, de muchas edades y niveles. Críos con una vida difícil pero siempre dispuestos a aprender». Con ellos compartió enseñanza, pero también juegos «se volvían locos», y junto a sus familias aprendió ‘swahili’, canciones para cantarles. Incluso se atrevió con la cocina y los platos típicos de la zona.

«Probablemente no hace falta irse tan lejos para sentir lo mismo. Al final es la acción de dar sin recibir nada a cambio lo que te llena como persona, pero me imagino que he tenido experiencias que me han hecho valorar lo mucho que tenemos sin apenas darnos cuenta», asegura Marta.

LA RUTA DEL REY MAGO

Felipe Díez de Miranda, César Bouza, Aljandro García y Javier Menéndez son los promotores de la Ruta del Rey Mago. / R. R. M.

Cuando Felipe, César, Javier y Alejandro decidieron poner en marcha su proyecto solidario en Asturias no se imaginaron que la respuesta iba a desbordar sus previsiones. Querían hacer llegar juguetes o regalos a familias necesitadas de la región pero de una forma original: con una ruta entre Cangas de Onís y Covadonga, que tuvo lugar el 2 de enero, donde cada participante se convirtiera en un Rey Mago de carne y hueso. Lo donado iría para ‘Ningún niño sin cenar’ que se encargaría de hacerlo llegar. Lo que empezó con un ‘aforo’ de 150 plazas, creció hasta las 350 y la recogida de juguetes se abrió a una importante recaudación para asociaciones sin ánimo de lucro. «Objetivo: los niños». De esta manera se contactó con Galbán (www.asociaciongalban.org) y Nupa (www.somosnupa.org), que ayudan a niños con cáncer y trasplante multivisceral, y también ellos fueron beneficarios (se recaudaron 2.520 euros para los primeros y 1.300 para los segundos). «La felicidad es siempre mayor cuando se comparte».

La II Ruta Solidaria del Rey Mago (www.larutadelreymago.com) tendrá lugar hoy mismo. «Ilusión y niños son las dos palabras que nos mueven». Participarán unas 450 personas, la mitad, repetidores. «Creemos que será un año exitoso, por la participación y por la consolidación de la ruta como proyecto a largo plazo. Nos marcamos pequeñas metas, pero no nos ponemos techo. Nuestra ilusión por ayudar a los niños no la tiene», señalan sus promotores. Este año, a lass ONGs del año pasado, también se le une como beneficiaria La Vuelta a Ellos (www.lavueltaaellos.com).

Sus cuatro promotores han tenido experiencias solidarias lejos de Asturias, pero los cuatro quisieron acercar su mirada de apoyo a los más necesitados de su región. Uno de ellos, Felipe Díaz de Miranda, lo resume así: «He visto de primera mano cómo está el mundo, cuánta falta hace una concienciación social general, que lo que ves por la tele no es una película, es la realidad, y sobre todo, que muchas veces es más fácil ayudar de lo que uno se imagina». A él la experiencia que más le marcó fue la que vivió con Techo (www.techo.org) en Brasil y Argentina construyendo casas para familias sin hogar. «Los niños crecen con unas carencias afectivas enormes. Enseguida te abrazan y te quieren. Y en esos abrazos cambió definitivamente mi manera de afrontar la vida».

Alejandro y Javier, por su parte, hicieron un rally solidario por el Sáhara (de Tánger a Marrachech) en 2013 con un coche de más de veinte años para ayudar a los niños de la zona. «Fue una experiencia enriquecedora en la que se me abrieron muchos los ojos», reconoce el primero. También a Javier que repitió voluntariado en 2015 en Calcuta con Las Hermanas de la Caridad.

Siete vivencias de jóvenes para despertar conciencias y hacer reflexionar. Porque, insisten todos, «no es necesario paralizar tu vida. Solo es necesario querer hacer».