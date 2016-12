Buenos propósitos para 2017

Los buenos propósitos para el año que empieza son un clásico de estas fechas. Que si después de Navidades me pongo a dieta, que si en Nochevieja me fumo el último cigarro, que si a partir del día 2 de enero salgo a correr, que no pasa de este año sin apuntarme a clases de inglés, que si, que si... y luego llega el mes febrero de 2017 y nos hemos puesto manos a la obra. Si bien es cierto que cualquier momento es bueno para introducir un cambio positivo en nuestra vida, el comienzo de un nuevo año puede ser el mejor punto de partida para llevarlo a cabo. Para que tu entusiasmo no se venga abajo con las doce campanadas, te dejamos algunos ejemplos de propósitos alcanzables. ¡Venga, no lo dejes para 2018!