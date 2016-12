Horóscopo chino 2017: estas predicciones signo por signo

El año que está a punto de comenzar será especialmente bueno para aquellos que han nacido en 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 y 2005. Comienza el Año del Gallo Rojo de Fuego según el horóscopo chino, y será este elemento el que marque el futuro de los doce meses que vienen por delante.

Rata

Los que han nacido en 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

Si te preocupa el bolsillo, algo muy frecuente durante los últimos cursos, 2017 va a ser tu año. Llegan meses de negocios y lo importante transcurrirá en lo laboral y en lo económico. Será tiempo de hacer balance y de buscar el equilibrio pero para ello no podrás dejar de trabajar. Quien siembra, recoge. Y eso la rata lo sabe de sobras. No olvides dejar el pasado a un lado y centrarte también en el presente. No seas caprichoso pero sí ambicioso. Este mismo presente será importante en el amor. La timidez no es buena aliada y tienes que aprender a desprenderte de ella. Sonríe, vive y ten claras tus aspiraciones para poder alcanzarlas.

Buey

Los que han nacido en 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

El esfuerzo traerá recompensas. Es tu máxima de este año. El buey tendrá que sudar para conseguir sus objetivos y poder obtener unos buenos resultados. Déjate aconsejar por los que más te quieren y confía en ellos. Tu familia será importante. Gracias a saber llevar las situaciones podrás cerrar heridas abiertas y solucionarás problemas que surgieron el año pasado. En lo laboral ocurre algo similar. Aunque cueste, lo lograrás si le dedicas el tiempo que merece. No olvides organizarte y aprovechar las oportunidades, que las habrá, para mejorar en lo económico. En el amor tendrás que ser transparente y romántico. Si demuestras que amas, todo irá viento en popa. No seas terco, a ti también te quieren.

Tigre

Los que han nacido en 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010.

Eres tigre y la monotonía no te va. Eres valiente y eso te da cierto magnetismo que te hace encantador. Aunque a veces pecas de imprudente. 2017 va a ser un año de cambios y como siempre buscarás liderar todos tus grupos cercanos. El núcleo familiar, donde también puede haber novedades, el de la amistad y el grupo laboral. Los cambios pueden ser imprevistos pero satisfactorios. Si todavía no tienes pareja es muy probable que la encuentres. Vas a tener momentos este año en los que salgas a la calle y demuestres a tus pretendientes que eres el candidato ideal.

Gato

Los que han nacido en 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

De sobra sabes que deberías pensar más antes de actuar. Y este año aprenderás a controlar tus impulsos. No son algo negativo pero en ocasiones podrían penalizarte haciendo que tus objetivos lleguen más tarde de lo deseado. Gracias a la mesura y a la paciencia, descubrirás nuevas experiencias y revelaciones. Este va a ser muy buen año para ti, tanto en el amor como en el trabajo. Eso sí, en la salud será importante que te cuides. No olvides hacer deporte y comer sano. Si no tienes pareja es el momento de sacar el máximo partido a tus buenas cualidades, que son muchas. Confía en tu instinto, siempre ha sido buen consejero y este año tampoco te va a fallar.

Dragón

Los que han nacido en 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

Suerte y estrés. Son las dos palabras que marcarán tu año. La primera, una buena aliada. La vas a tener y gracias a la suerte acabarás con proyectos que tenías empezados. Tus sueños se irán cumpliendo poco a poco. Sé paciente, el año es largo. Respecto al estrés, trata de mantenerlo lejos. Los agobios no son buenos y es un aspecto que tendrás que controlar. Por lo demás, no te será difícil conseguir que 2017 sea un año inolvidable. Tienes ambición y eso te permitirá crecer en el ámbito laboral pero no puedes olvidar el plano de las relaciones. Tienes que cuidar a tu pareja y, en caso de no tenerla, aprovechar el momento que surja para comenzar esa relación que llevas tiempo esperando.

Serpiente

Los que han nacido en 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Es cierto que en otros años actuar por impulsos te ha llegado a beneficiar. Pero en 2017 no será así. Has de pensar antes de hablar y tienes que evitar ser tan impulsivo porque podría llevarte a cometer algún error. Sobre todo en el plano personal. Tienes que contar con tu pareja y tener más calma. La pasión también tendrás que saber llevarla. Piensa en las consecuencias de tus actos ya que los celos no te llevarán por buen camino. Si no tienes pareja, aprovecha el verano para conocer a tus pretendientes, que serán varios. Por fin estás haciendo lo que te gusta y eso se notará en todos los aspectos de tu vida. Debes estar muy atento para aprovechar las oportunidades que tienes al alcance de tu mano antes de que alguien te las quite.

Caballo

Los que han nacido en 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2012.

El 2017 se presenta muy favorable para aquellos que su signo del zodiaco corresponda con el caballo. La energía del fuego, el elemento dominante durante el Año del Gallo, le dará al caballo toda la fuerza necesaria para afrontar los dilemas que se presenten durante estos nuevos doce meses. Sin enfrentarse a grandes retos, el caballo verá cómo 2017 es un buen año para disfrutar de todo lo aprendido. Es un año de reflexión, no de acción. Párate a pensar y abandona todo aquello que te pueda hacer daño. Si te notas apático y menos social que de costumbre, tus amigos y familia estarán ahí para apoyarte. Esta es tu ocasión.

Cabra

Los que han nacido en 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Cuidado aquellos que no sean una cabra de agua (que son los que han nacido en 1943 y 2003): debéis reequilibrar vuestro ciclo kármico. Las malas energías de 2016 os perseguirán durante el comienzo del año y solo en vuestra mano está que desaparezcan. El 2017 será muy favorable para recoger los frutos de aquellos proyectos emprendidos en 2016. Eso sí, tienes que ser más directo, no le des tantas vueltas a las cosas. En el trabajo puedes sufrir un período de adaptación debido a cambios inesperados. Mantente firme, si no consigues el éxito podrías tener problemas. Intenta ser más receptivo y escucha las ideas de los demás. En el amor tendrás un año muy bueno, si tienes pareja será tu mayor apoyo e incluso, te plantearás avanzar en tu relación.

Mono

Los que han nacido en 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Tu carisma e ingenio serán tus mayores fortalezas en un año que no se te presenta tan bueno como el que se acaba. El amor va a ser tu debilidad. Serán habituales los amantes pasajeros, pero ten cuidado: alguno puede conquistarte y, quizás, tus sentimientos no sean correspondidos. Sin embargo, si consigues que tu relación fugaz evolucione, 2017 puede ser un muy buen año para tu corazón. Ha llegado el momento que todo puede cambiar y debes probar una relación para saber si es lo que realmente quieres. En lo laboral puedes lograr tus objetivos pero tienes que saber que todo requiere esfuerzo y dedicación. Tienes que ser una persona responsable y cumplir todas tus tareas, de esta manera te ganarás la confianza de tu jefe.

Gallo

Los que han nacido en 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

El Año del Gallo de Fuego 2017 es muy especial y positivo para las personas nacidas en 1957, durante el período anual anterior del Gallo del Fuego. El resto de los elementos y años de nacimiento se verán favorecidos por la energía del Gallo y el karma hará que 2017 sea un año grandioso para ellos. Mientras que la energía del 2016 parecía estar hecha para cualquiera menos para ti, este es tu año y, como tal, brillarás como una estrella. Los astros y la energía del fuego serán los pilares de un 2017 lleno de retos en tu vida profesional y personal que, aunque se resolverán de forma favorable para ti, debes saber gestionar. Cuida tus responsabilidades y sé firme en tus decisiones. Siempre das lo mejor de ti y te esfuerzas al máximo, esto te ayudará a triunfar. Eso sí, no te olvides de que no estás solo y confía en quienes trabajan a tu lado. La clave de tu éxito será ser paciente.

Perro

Los que han nacido en 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

Los 5 elementos del Año del Gallo marcarán tu estado de ánimo y sacarán a la luz tu lado más pesimista. Esto no puede hacer que te escondas en tu zona de confort, debes afrontar los retos que se te presenten. Eso sí, elige un buen compañero de viaje porque lo vas a necesitar. En el amor va a ser un año convulso. Alguien de tu pasado volverá a tu vida en abril o mayo, no seas inconsciente: si tienes pareja no hagas caso. Saca tus verdaderos sentimientos para que el amor fluya y tengas una relación más profunda con esa persona. Quizá sea el momento de buscar un nuevo camino juntos. Si estás solo, puede que sea el momento de retomar lo que un día se perdió.

Jabalí

Los que han nacido en 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995.

El jabalí es un signo de Agua con una polaridad de Yin que le complicará las cosas durante el Año del Gallo donde, el elemento dominante, será el fuego. 2017 va a ser un año difícil en el que tendrás que comenzar a pensar en tu futuro. Es un año de aprendizaje, no te gustarán algunas cosas que haces y querrás cambiarlas, no seas tan duro contigo mismo porque todo el mundo comete errores, lo importante es saber corregirlos y aprender de ellos. En lo sentimental, el inicio del año puede darte muy buenos momentos. Tu atractivo deslumbrará e incluso puede que encuentres el amor. Ten cuidado con las relaciones fugaces, porque se pueden convertir en un problema al no cumplir las expectativas de tu amante. Si tienes pareja, tu innegable «sex-appeal» puede hacer que sufra. Cuidado con las tentaciones y las terceras personas.