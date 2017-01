La familia de Diana Quer recibe llamadas macabras sobre la desaparición de la joven

La familia de Diana Quer deja atrás el peor año de su vida. El pasado 22 de agosto desparecía la joven madrileña en la localidad gallega de A Pobra do Caramiñal y comenzaba una búsqueda desesperada por encontrar alguna pista para esclarecer lo que ocurrió aquella noche. Las hipótesis que se barajaron desde entonces van desde la desaparición voluntaria hasta el secuestro o el asesinato. Todas ellas han saltado a los medios a medida que se iban desvelando datos sobre las investigaciones que se están llevando a cabo, pero la única verdad es que todavía no se ha resuelto el caso.

De hecho, no todas las pistas han sido fiables. Entre las que fueron descartadas inmediatamente está un correo electrónico que supuestamente habría mandado la joven y en el que aseguraba que se había ido voluntariamente. Pero no ha sido éste el único dato falso que se ha intentado despistar a los investigadores. El portal ‘ESdiario’ recoge desde fuentes próximas a la investigación la existencia de llamadas que reciben tanto el padre como la madre de Diana Quer. Bromas pesadas, de mal gusto, para dar falsas informaciones sobre su paradero. Incluso, aseguran, algunos individuos se hacen pasar por la propia Diana.

Los especialistas que dirigen la investigación de Diana Quer tomaron la determinación de ‘pinchar’ los teléfonos tanto del padre como la madre. Ya disponen de un listado de responsables cuyos nombres han pasado a disposición del juez encargado del caso, quien determinará si constituyen o no un delito.

"Son llamadas maliciosas, obra de desalmados", aseguran en declaraciones al medio anteriormente citado. Una actitud que no ha hecho más que acrecentar el dolor de unos familiares que llevan más de un centenar de días sin saber nada de Diana Quer. Un misterio que dificulta el caso y que aún se sigue sin resolver.