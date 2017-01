Cinco noticias con las que comienza este día

1. Una noche mágica. Niños y mayores reciben cargados de ilusión a Melchor, Gaspar y Baltasar en su recorrido que les llevó a visitar todos los rincones del Principado

2. Asturias busca su decimocuarto Gordo de El Niño. Loterías ha consignado 26,7 millones de euros en el Principado, lo que supone un gasto de 25,4 euros por habitantes

3. El Principado riega carreteras y pide restringir las calefacciones para rebajar la contaminación. IU exige la comparecencia urgente de la consejera ante la Junta y el PP recuerda que se trata de «un problema de salud»

4. «Me detuvieron y me dijeron que había atacado a un vecino, yo no me acuerdo». David Pereira, arrestado por apuñalar a un policía jubilado, alegó ante el juez que no toma la medicación para su grave patología mental

5. Un doble salto de altura. El Sporting, que no ha ganado todavía lejos de El Molinón, busca mañana la victoria en Las Palmas, que no conoce la derrota en Liga en Gran Canaria