«Me produce gran satisfacción alegrarle la vida a alguien»

El Niño se ha mostrado rácano con Asturias pese a que fue la segunda comunidad con mayor gasto por habitante en este sorteo. Al margen de reintegros, terminaciones y extracciones especiales, el único premio consistente fue un décimo del segundo, el 95379, vendido por terminal en la administración número 6 de Avilés, la de Maspalomas, en la céntrica calle de José Cueto. Son 75.000 euros, 60.500 tras la rebaja que aplica el fisco.

La lotera, María Eugenia Casares, no dudó en dejar para otro momento los regalos de Reyes y acudir al despacho a colgar el correspondiente cartel. «Alegrar la vida a alguien me produce gran satisfacción. Estamos en racha, a ver si seguimos así». La racha a la que se refiere comenzó en 2013, veinte décimos del Extraordinario de Navidad agraciados con el segundo premio, medio millón de euros en total. En 2015 fue el quinto del mismo sorteo, un décimo, y ayer se estrenó con El Niño.

El afortunado no se dejó ver por la administración. «No tengo ni idea de quién puede ser, ni siquiera de cuándo lo compró. Este año se ha vendido mucho por terminal. Cada vez más gente viene por una terminación o por un número entero. Los terminados en 5 y 7 se agotaron pronto, no había ni por terminal, y el 69 salió mucho, no sé por qué», asegura Casares.

La suerte volvió a ser esquiva con Asturias, que se conformó con los 75.000 euros de Avilés

El único cliente que ayer apareció por la administración número 6 de Avilés fue Marisol Suárez. Llevaba un décimo en la mano y una sonrisa en el rostro, aunque pronto dejó claro que no era la agraciada con el segundo premio. «Tengo las tres últimas cifras del segundo», dijo, ilusión que en un momento se torno en chasco. En este sorteo tal combinación no tiene premio.

El resto de los asturianos que hasta ayer mantenía la esperanza de que El Niño trajera la suerte que había faltado el 22 de diciembre tuvieron que conformarse con nada o con premios menores. Por ejemplo, los 220 euros al décimo que se llevaron algunos clientes del bar Casa Mary, en Molleda (Corvera), que ya había repartido 100 euros por décimo en el sorteo de Navidad.

Gran parte de lo poco que entonces dejó la diosa fortuna en Asturias también se quedó en Avilés, diez décimos de un cuarto que salieron por la ventanilla de la administración número 9, en la calle de Fernández Balsera, más otro del mismo numero despachado, esta vez por terminal, muy cerca de allí, en el estanco de El Carbayedo, en la calle de Severo Ochoa.

Asturias había apostado fuerte por el niño, 21,8 euros de inversión por habitante, tan solo por detrás de Castilla y León, 22,68 euros. En el otro extremo se sitúa Melilla, 3,77 euros, mientras que Valencia, cuya media se había quedado en 18,6 euros, se llevó gran parte de los premios que ayer repartió El Niño. Así juega la suerte y, cuando no llega, solo queda agarrarse a aquello de que lo verdaderamente importante es la salud y a que otro año será.