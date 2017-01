Si hay alguien que entiende del 'cuore', ese es Javier de Montini (para el registro civil, Enrique Suero Llera, penúltimo de nueve hermanos), un caballero de la crónica social (nada que ver con la actual «telebasura») que ha vivido medio siglo entregado al periodismo. «Nací en 1936 en Colunga y me vine a Madrid en 1961 con lo justo para aguantar un mes en una pensión. No me resultó fácil, pero en 1965 conseguí hueco en la Agencia Efe. Hasta que en 1972 me sorprendió Julio Bou, director de 'Lecturas', con sede en Barcelona, con un contrato muy tentador para poner en marcha una delegación en Madrid. Y a 'Lecturas' dediqué casi 34 años, aunque ahora me da mucha pena porque casi la han convertido en la revista de 'Sálvame'», resume uno de esos profesionales que nunca se jubilan del todo, que conocen bien la adrenalina de la exclusiva, que ofrecen consejos: «Piensa siempre en tus lectores».

–Estamos ante un asturiano de pro.

–Así es. Siempre he ido y voy de asturiano por el mundo. Nunca he cortado el cordón umbilical con Colunga, con mi precioso pueblo de Carrandi, con mi casa de La Cepada, con el corredor mirando al picu Pienzu del Sueve. Por ese monte me cambié el nombre y me puse De Montini, que sonaba bien y evitaba confusiones.

–¿Cómo fue su salto al 'cuché'?

–La gente me decía que por qué dejaba la Agencia Efe para pasarme a la prensa del corazón, porque estaba mal vista. Pero es que era pasar de cobrar un sueldo de redactor de 15.000 pesetas a cobrar 50.000 del año 72. El periodismo del corazón no es ni mejor ni peor que otro tipo de periodismo... Lo hay bien hecho y mal hecho.

–Sin embargo, es usted muy crítico con la prensa rosa actual.

–Es que no tiene nada que ver con la que había entonces. Se hacía un periodismo en el que los personajes salían por lo que hacían. Y ahora son personajes creados en 'realities' que no hacen nada. Es un periodismo morboso. La etapa gloriosa duró hasta finales de los ochenta. Todo cambia con la entrada del pago de exclusivas.

–¿Usted no pagaba?

–Yo he entrevistado a cientos de personajes de primera línea y jamás se barajó un duro. Todo lo que publicábamos era real. Pero, a partir de las exclusivas, los personajes empezaron a inventarse noticias para venderlas.

–¿Le han ofrecido montajes?

–Sí. Hubo una famosa que me ofreció fingir que había sufrido un accidente escayolándose la pierna y, por su puesto, le dije que no. Lo curioso es que a la semana siguiente lo vi publicado en otra revista y, además, con la gracia de que publicaban un recuadro con una foto que ponía: «Así quedó el coche». Me reí.

–Guardará muchos secretos...

–Tampoco tantos. Aunque sí he retirado algunas fotos que valían mucho dinero. Yo siempre digo que valgo más por lo que he contado que por lo que callo y que siempre he jugado limpio. Es fundamental.

–Ha entrevistado a personajes como Lennon. Cuéntemelo.

–Esa entrevista la hice en Almería, en el desierto de Tabernas, en el rodaje de 'Cómo gané la guerra', de Richard Lester, en el otoño de 1966, y aquellos espejuelos que llevaba se convirtieron en icono. Cumplió en Almería 26 años y allí compuso uno de los grandes éxitos de los Beatles: 'Strawberry fields forever'. Utilizaba un Rolls Royce espectacular. Vino a verle Ringo Starr, que se hospedó en el hotel Aguadulce, y allí estaba yo. Estuvo cordialísimo, encantador, y me dijo que no le gustaba nada el cine, que se aburría mucho. Yo creo que compuso 'Strawberry fields' de lo aburrido que estaba.

–¿Alguno que le haya impresionado especialmente?

–A mí siempre me ha gustado ir de periodista, no de amigo. El profesional es profesional y el artista es el artista. Pero sí es verdad que con algunas personas termina habiendo una confianza y que te enseñan las casas y te enseñan sus cosas... Es que hay gente de la que hemos contado toda su vida: Marisol, Carmen Sevilla, que ahora está muy malita, Rocío Dúrcal, Laura Valenzuela, a la que yo adoro...

–¿Alguno que se le haya resistido?

–Me hubiera gustado entrevistar a doña Carmen Franco y nunca lo conseguí. Nunca quiso. A doña Sofía sí pude entrevistarla. Una de las primeras entrevistas que concedió se la hice yo en el 66, cuando era todavía princesa. Y, ya siendo Reina, coincidimos en dos o tres ocasiones, y siempre me la recordaba. Quizá porque entonces no le hacían mucho caso.

–Si Franco levantara la cabeza y viese a la 'nietísima' Carmen Martínez-Bordiú de exclusiva en exclusiva...

–No le importaría. A los nietos se les perdona todo (Ríe).

–¿La prefiere a ella o a doña Letizia, periodista de raza como usted?

–Hombre, yo fui autodidacta. La reina Letizia se crió en un ambiente más intelectual que el mío. A doña Letizia le tengo simpatía, pero doña Sofía es una Reina ejemplar. Aunque no lo está haciendo mal, a Letizia le falta un poco de naturalidad y eso la perjudica. Está empeñada en ser perfecta, en estar perfecta, en tener el gesto perfecto, y no tiene por qué serlo. Mira a Máxima en Holanda o a Kate en Inglaterra. Son absolutamente normales y cordiales con la gente.

–¿Con Corinna y Urdangarin se abrió la veda real?

–Tanto con Franco como con el Rey siempre hubo un pacto no escrito en el que no buscábamos escándalos. También es verdad que los Reyes no vendían revistas hasta el 23-F.

–La otra monarca es la Preysler.

–Es incombustible. Y ahora con Vargas Llosa está feliz. Ella no tiene mucho interés en casarse, pero no me extrañaría nada. Cuando apareció la primera foto juntos dije: «Ojo, esto va en serio». Porque a ella Vargas Llosa le va genial. A Isabel le faltaba ese intelectual literario que es un encantador de serpientes. Y a los peruanos, en cuanto despuntan un poco, les encanta el glamour. Son capaces de coger un avión desde Lima para venir a una fiesta glamourosa en París.

–Nada que ver con la llamada reina del pueblo, Belén Esteban.

–La diferencia es tremenda. Le deseo lo mejor, pero no me gustan los personajes famosos por polémicas.