El alcohol y las redes sociales, lo que más preocupa a los padres

El gran aumento registrado en la última década por el consumo de alcohol entre menores y los riesgos que detectan en el uso que hacen sus hijos de internet y las redes sociales son las principales preocupaciones de los padres españoles, según los datos del Barómetro de la Familia, que por sexto año consecutivo ha presentado la organización The Family Watch, un observatorio nacional de la realidad en este ámbito de la sociedad. La encuesta fue elaborada por GAD3 entre 600 adultos de todo el país a lo largo de diciembre pasado. El 81,5% de los consultados afirma que se ha producido un notable aumento del consumo de alcohol entre jóvenes, percepción que coincide con los datos oficiales, que indican que la edad de inicio del consumo está en 13,8 años, que el 80% de los adolescentes ha probado el alcohol y que 68% de los jóvenes de 14 a 18 años lo ha tomado en el último mes.

Las familias destacan la alta preocupación por el problema y la urgencia de que instituciones y sociedad tomen medidas para atajarlo. Al tiempo, el 90% admite la necesidad de que los padres sean más estrictos a la hora de controlar qué beben los menores y el 77% incide en la necesidad de vigilar las horas a las que sus hijos regresan a casa y en la conveniencia de hacer más planes familiares para los fines de semana, que abran alternativas saludables de ocio.

La directora general de The Family Watch, María José Olesti, apoyó la nueva ley contra el consumo de alcohol en menores que ha anunciado la ministra de Sanidad y no le pareció mal la intención de Dolors Montserrat de tomar medidas contra los padres de menores que se emborrachan con asiduidad o que no se impliquen en los programas para su rehabilitación. «Hay que responsabilizarles de alguna forma, no sé si con multa o no, pero los padres tienen que sentirse responsables de ese consumo», indicó.

El barómetro también detecta que más del 80% de los encuestados considera que internet y las redes sociales, que los menores usan de forma continuada, han disparado los casos de ciberacoso y han disminuido el respeto a la intimidad de los demás. De igual manera, el 74% señala que su omnipresencia en la vida de sus hijos «sexualiza en exceso» las relaciones entre adolescentes -el 54,8% cree que ha aumentado el consumo de pornografía en menores- y que dispara el pirateo de cine y música, que el 62% califica de «robo».