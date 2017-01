Así es un búho sin plumas

Sus grandes ojos y su mirada fija le dan un aspecto de señor curioso que despierta la empatía de todos. Pero... ¿qué pasa si le quitamos las plumas a un búho? ¿Sería igual de entrañable?

Pues no. Así se desprende de unas imágenes colgadas en Twitter por la periodista estadounidense Dana Schwartz que ha vuelto del revés a la comunidad internauta. «Acabo de googlear cómo sería un búho sin plumas y estoy realmente en shock», escribió.

Las fotografías quitaron el sueño a muchos, que tildaron de dantesco el aspecto del ave. Sin embargo, otros seguían apreciando la belleza de este pájaro nocturno, símbolo de la suerte y de la esperanza para muchas personas. El búho, que en la Antigua Grecia ya era considerado un animal sagrado por la diosa Atenea, no tiene movilidad en los ojos, pero es capaz de girar su cabeza hasta 270 grados.

I just googled what owls look like without feathers and I am severely shook pic.twitter.com/B12IJ1atYl