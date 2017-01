Una niña de 12 años retransmite su suicidio en Facebook

Katelyn Nicole Davis, una estadounidense de doce años, se suicidó el pasado 30 de diciembre. Se ahorcó en el jardín y difundió sus últimos minutos de vida a través de Facebook Live con un terrible testimonio: "Perdón por no ser lo suficientemente linda. Perdón por haber entrado en sus vidas para irme tan rápidamente. Perdón por no haber sido lo suficientemente buena. Perdón a todos los que me querían y deseaban. Perdón por parecer una prostituta. Lo siento mucho".

Aunque la red social ha borrado la publicación, en la que se ve el momento de su muerte, no ha evitado que se haya hecho viral y la Policía no logra frenar su difusión.

Según recoge el diario ABC, días antes de suicidarse, la niña habría dicho que había sufrido abusos sexuales por parte de un miembro de su familia. La terrible decisión de la niña ha provocado una ola de solidaridad en Facebook, donde ya ha surgido un importante número de páginas mostrando su apoyo a la pequeña.