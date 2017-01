Es un alcalde de esos que ya es historia. Jesús Landeira (Luarca, 1947) se jubila este septiembre como farmacéutico en Brieves y tiene muchas notas ya preparadas para ponerse manos a la obra a escribir sus memorias. Puede que solo sean para que algún día las lea su nieto; puede que vean la luz públicamente. El caso es que, mientras toma forma escrita ese pasado reciente como alcalde de Valdés, disfruta de sus aficiones, que son muchas y variadas, se duele de los males de la política y espera tiempos mejores para Asturias y para el PSOE.

¿Cambia mucho la cosa política cuando se está fuera?

Cambia absolutamente. Pasas de ser un ciudadano al que se hace caso a que nadie piense que tienes razón.

Hombre, tan así no será...

Es así de radical. Todo el mundo te tiene como un florero, pero las flores tuyas no huelen ni nada. Eres solamente decoración.

¿Se siente olvidado?

No. Pero nunca se me hace caso.

¿Debería escucharse más a las personas con una trayectoria?

Yo creo que la situación por la que pasamos determinados partidos es por eso, porque se subestima la historia y el pasado del partido. Tampoco lo digo con acritud, pero se nos toma como la batallita del abuelo. Y no todo son batallitas.

Usted, que es farmacéutico, ¿tiene la fórmula magistral para sobrevivir en el mundo de la política?

En política hay dos actitudes: la de los que están en ella para desarrollar sus ideas y sacarlas adelante y los que están para lo que les manden. Si quieres prosperar tienes que estar para lo que te manden; en cuando discrepas, fuera.

Pues no parece usted muy obediente y no le ha ido tan mal.

Siempre fui bastante crítico. Y tampoco me fue tan bien. Si me hubiera ido bien, sería diputado o senador.

¿Le hubiera gustado?

No. Tengo muchas aficiones. Me gusta la fotografía, soy entomólogo y ornitólogo y me gusta viajar. Y estas cosas están reñidas con el compromiso político.

Dicen que no hay nada como ser alcalde de tu pueblo. ¿Comparte?

Es muy importante, pero llega un momento en que tienes que marchar. Después de estar mucho tiempo conoces cuáles son los problemas con solución y los que no tienen arreglo. Y seguramente alguien nuevo pueda ver alguna solución a los últimos.

«Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde». ¿Y bien?

No lo entiendo. Es como vivir en diferido. ¿Qué quies que te diga?

¿Le dio muy malos ratos la alcaldía?

Y buenos. Pero sí, prácticamente todos los días tienes algún marrón que tragar. Y cosas muy fuertes. Pero también tienes momentos de mucha gratitud, de esas situaciones en las que sientes que pasas a la historia, aunque suene un poco pretencioso.

¿Como por ejemplo?

Recuerdo cuando le concedieron a Paredes el Pueblo Ejemplar, yo viví una jornada con el actual Rey que es un hito en mi vida. Tenía una idea equivocada de don Felipe, me conquistó. También tuve que actuar de anfitrión en el entierro de Severo Ochoa.

Él le había dejado instrucciones.

Yo pasaba algunas tardes con él, y me dejó claro cómo quería que fuera su funeral: no quería presencia eclesiástica. El mundo se lavó las manos aquel día, ni Casa Real ni Ejecutivo nacional, nadie quiso saber nada de esta historia. Y luego se nos criticó diciendo que habíamos abandonado el féretro en un restaurante.

¿Qué pasó?

Don Severo venía por carretera con una funeraria. Hacía como seis meses que se había inaugurado la carretera de la costa, habíamos quedado en que un grupo de concejales le esperaba en La Panera. Allí iba a comer el chófer e iba a hacer tiempo para la hora del entierro. Se confundieron y fueron por La Espina y el chófer paró a comer en parador de Castañedo. Y nos pusieron a caer de un burro porque no fuimos a esperar a don Severo.

También tuvo relación con otro valdesano ilustre, Gil Parrondo.

Tenía una amistad grande porque era primo de mis primos. Ya desde niño alternaba con las hijas y las sobrinas, era amigo de mi madre. Tuvimos una relación familiar casi, y cuando lo nombramos hijo predilecto estaba de alcalde. Hicimos uno de los actos más entrañables que se puede hacer.

¿A usted el PSOE le duele?

Sí. Hay mucha gente que está equivocada. Hay que ser leales con una organización que tiene ciento y pico años. No me entra en la cabeza que un socialista simpatice con los nacionalismos excluyentes. Yo soy socialdemócrata, no socialista revolucionario. Somos reformistas. Me duele mucho la equivocación de compañeros que creen que vamos a llegar al poder haciendo la revolución. Mucha culpa la tienen las redes sociales, en las que cualquiera puede poner cualquier tontería sin dar la cara. A ningún compañero, por gillipollas que sea, le puedes llamar 'hijo puta'. A mí no me cae nada bien la chica andaluza, pero de ahí a llamarla gusana...

La política está mal vista. ¿Alguna receta?

Está mal vista porque los ejemplos que nos dieron no son eficientes ni eficaces ni constructivos. Con que te salga una oveja negra ya es suficiente para manchar todo el rebaño. En todas partes cuecen habas y en casa, a calderadas. En ningún partido estamos para tirar voladores.

¿No pagan justos con pecadores?

Sí. Y eso duele, qué duda cabe.

Si le ponen a Villa delante...

Siempre fui antivillista. Mientras que gastemos todas nuestras energías en defender la minería del carbón Asturias irá para atrás.

¿Qué me dice de su primo Francisco Álvarez-Cascos?

Mi primo es mi primo. Primo segundo... Yo a Sergio Marqués le cogí simpatía y, aunque éramos antagónicos en lo político, le elogié públicamente cuando era presidente. Desde entonces no me habla. Y mire que murió mi madre este verano y estoy esperando que me dé el pésame.

¿Y antes de eso?

Cordial. Era una relación buena, de amigos. Coincidíamos pescando, me daba consejos.

¿Lo de la política está en los genes?

En nuestra familia hubo de todo, como en botica. Y algunos perdieron y otros ganaron en el 36.

Le toca jubilarse.

Sí, este año en septiembre.

¿Qué hará?

Muchas cosas. Tengo las mariposas de Asturias sin repasar y quería hacer un tratado, tengo mucho trabajo entomológico y tengo que escribir mis memorias.

¿Van a temblar los cimientos de Asturias?

Temblar no, yo tengo muy buenos amigos a los que quiero mucho y voy a tratar muy bien y a otros los voy a tratar como se merecen.