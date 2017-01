Facebook: Sufre graves quemaduras al explotarle un cigarrillo electrónico en la boca

Cuidado con los cigarrillos electrónicos. Un estadounidense de 30 años, Andrew Hall, ha sido víctima de la explosión de uno de estos dispositivos mientras fumaba, lo que le ha provocado quemaduras de segundo grado en la boca y el cuello y la pérdida de siete dientes.

Tras el accidente, el joven ha alertado de lo sucedido en Facebook: "He usado este aparato casi un año y les aseguro que no hice nada que no se supone que haya que hacer con él (la batería estaba bien y seguí los pasos que me dieron en la tienda), pero aun así me explotó en la cara. Perdí siete dientes y tengo quemaduras de segundo grado desde las mejillas hasta el cuello". El mensaje lo acompañaba con varias fotos en las que se pueden ver las graves lesiones sufridas.