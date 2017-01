El tatuaje de un fan que enfureció a la actriz porno Mila Khalifa

Que alguien se haga un tatuaje con la cara de otra persona es, 'a priori', un motivo de orgullo para la persona cuyo rostro queda plasmado en la piel de otro. Sin embargo, esto no fue lo que pensó la actriz porno Mila Khalifa, quien no ha dudado en arremeter con uno de sus seguidores en las redes sociales cuando éste publico el tatuaje que se había hecho en honor a ella acompañado de la siguiente frase: «El amor que siento por Mila Khalifa merece mucho su dolor».

No se sintió muy halagada Khalifa quien, desde su cuenta de Instagram seguida por unas 100.000 personas, afeó la decisión del fan de la siguiente forma: «Punto número uno, eres idiota. Punto número dos, mis cejas están desiguales. Punto número tres, ¿en qué tipo de 2x1 te hiciste este tatuaje?». Al parecer, la joven no se ha visto muy favorecida en la imagen. «Parece que acabé de arrastrarme a las profundidades del infierno», le espetó. Pero no fue ese el único reproche que hizo al seguidor, al que no dudó en insultar por su idea: «¿Qué clase de imbécil ensuciaría de por vida su cuerpo con esto? No mola, eres idiota. Te deseo buena suerte cuando tengas que explicárselo a tus futuras novias, idiota».

Mila Khalifa, nacida en Beirut, saltó a la fama por un polémico vídeo en el que aparecía junto a, la también actriz pornoJulianna Vega. Ambas representaban a una madre y a una hija que mantenía relaciones sexuales con un hiyab puesto.